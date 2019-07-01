Фото: Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа

На протяжении всей своей карьеры Верка Сердючка не особо экспериментировала со сценическими образами. Ее легендарный головной убор в виде серебристой звезды стал для артистки визитной карточкой не только в Украине, но и за ее пределами. Недавно Верка все же решилась на некие изменения. На своей странице в Instagram она опубликовала новое фото, на котором предстала в неожиданном образе.