Богиня! Беременная невеста Тимати позирует в мини-бикини
Даже на последних месяцах беременности невеста Тимати выглядит роскошно!
До рождения первого общего ребенка Тимати и модели Анастасии Решетовой осталось всего ничего, и последние месяцы беременности девушка решила провести возле океана.
С отдыха невеста рэпера публикует пляжные фото в бикини, восхищая поклонников своими формами, ведь даже в положении Анастасия выглядит роскошно! К слову, сама Анастасия признается, что именно возле океана беременность стала проходить более спокойно:
Я категорически не хочу возвращаться в пыльный и суетливый город! Как же комфортно переносить этот период, живя около океана в тропическом климате. Никакого остаточного токсикоза, здоровый и глубокий сон, никаких головных болей и отличное общее самочувствие. Все -таки, Москва — это очень даже неблагоприятное место для жизни, если говорить о здоровье. Но выхода нет! И работа, и семья будут только в родной столице, а здесь можно будет лишь перевести дух,
— подписала одну из своих фотографий Анастасия.