Богиня! Беременная невеста Тимати позирует в мини-бикини

Я категорически не хочу возвращаться в пыльный и суетливый город! Как же комфортно переносить этот период, живя около океана в тропическом климате. Никакого остаточного токсикоза, здоровый и глубокий сон, никаких головных болей и отличное общее самочувствие. Все -таки, Москва — это очень даже неблагоприятное место для жизни, если говорить о здоровье. Но выхода нет! И работа, и семья будут только в родной столице, а здесь можно будет лишь перевести дух,