Зодиак: чего нельзя делать в этом июле

Ракам не следует замыкаться в себе в этом июле. Все, что вы не расскажете, останется внутри и будет тревожить вас. Обязательно поговорите с близкими о самых главных вещах.

Близнецам крайне не рекомендуется в июле знакомиться на улице. Звезды понимают, что вы страшно любите новых людей, но все же утихомирьтесь ненадолго. А с августа можно будет снова начинать.

Львам в этом июле звезды запрещают хвастаться. Держите рот на замке, даже если вам действительно есть, чем поделиться. Старайтесь не вызывать ничьей зависти в этом июле.

Девы не должны быть сухими и черствыми в этом июле. Даже если вы устали – тренируйте улыбку. Другими словами, никакого уныния.

Весы рискуют оказаться в ситуации между двух огней, когда надо будет выбирать из двух и более вариантов, а ни один не будет подходить. Речь идет о романтических увлечениях, конечно. Поумерьте свой пыл, хотя бы до Нового года.

Скорпионам запрещается быть вспыльчивыми и давить на окружающих людей. Следите за своими эмоциями и не перекладывайте с больной головы на здоровую.

Стрельцам звезды запрещают предаваться гедонизму и прочим слабостям в этом июле. Удовольствия будет не так уж и много, зато проблем – уйма.

Козерогам запрещено расстраиваться в этом июле, даже если вы найдете кучу поводов. Звезды настоятельно рекомендуют искать положительный смысл во всем, что вас окружает.

Водолеям запрещено жаловаться на жизнь в этом июле. И вообще вызывать к себе жалость – приберегите эти методы для других ситуаций. И других времен.

Рыбы не должны изменять себе и своим идеалам в этом июле. Идите до конца, осталось совсем немного.

Овнам категорически запрещается распространяться о своих планах. Даже самым близким (особенно самым близким). Держите втайне то, что вы собираетесь воплотить уже в начале следующего года.