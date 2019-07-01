Если вы были в этих 25 городах, то можете считать, что видели мир

Это удивительные города. И вы ни за что не догадаетесь, какой из них попал на первое место ТОПа.

25. Сан-Франциско, США

Это самый свободный и раскрепощенный город в Соединенных Штатах. И, возможно, на всей планете.

ФОТО: HANDOUT / REUTERS

Кроме того, Сан-Франциско - это дом для самых продвинутых людей на планете - работников Кремниевой Долины.

24. Чиангмай, Таиланд

Чиангмай - самый тихий, зеленый и впечатляющий город Таиланда. Если вы хотите посмотреть одни из самых красивых буддистских храмов в мире - вам сюда.

ФОТО: General / Werner Forman Archive / Topfoto

23. Лиссабон, Португалия

Лиссабон сочетает в себе одновременно средневековую и мавританскую архитектуру. А еще тут роскошные пляжи и деревянные вековые трамваи.

ФОТО: Armando Franca / AP

22. Сидней, Австралия

Сидней - город удивительной природы и национальных парков. Вместе с тем, тут живут не селюки, а удивительные и продвинутые люди.

ФОТО: Demas Rusli / SWNS.com / Demas Rusli / SWNS.com

Недаром крупнейший город Австралии называют одним из самых комфортных и продвинутых мест для жизни на планете.

21. Будапешт, Венгрия.

Будапешт, стоящий на Дунае, чем-то напоминает Киев на Днепре. Только тут ничуть не менее красива, а классическая архитектура в городе отлично сочетается с современными зданиями. А еще этот город - носитель огромного количества шрамов Второй мировой войны и восстания 1956 года.

ФОТО: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Город также построен на многочисленных термальных источниках, так что здешние бани - обязательны к посещению.

20. Бангкок, Таиланд

Бангкок - это удивительный дом одновременно и буддистских храмов, и прекрасной ночной жизни. Плюс ко всему, это один из самых дешевых продвинутых мегаполисов в мире. Идеальное место для шоппинга.

ФОТО: Vincent Thian / AP

19. Кейптаун, Южная Африка

Это уникальное место для отдыха, сочетающее в себе небоскребы, блестящее море и нетронутые пляжи. А еще тут захватывающий дух горный массив. Наконец, это один из самых космополитичных городов Африки. Ну, и колониальная архитектура вас тоже поразит.

ФОТО: MIKE HUTCHINGS / REUTERS

18. Чикаго, США

Чикаго - оплот американского Среднего Запада. Это город небоскребов, блюза и джаза. И здесь лучшие горизонты в мире. И лучшие комедийные клубы в Штатах - если вы хорошо владеете английским.

ФОТО: Scott Olson / AFP

17. Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты

Нет в мире более футуристического мегаполиса, чем Дубаи. И нет более роскошного. Этот город - родина самого высокого здания в мире, самого большого торгового центра на планете. Его же можно назвать столицей роскоши.

ФОТО: Khalid Alhammadi / Caters / Caters News Agency

16. Санкт-Петербург, Россия

Единственный европейский город России. В отличие от Москвы, здесь нет красного кирпича и куполов, зато есть неоклассическая архитектура, которую разработали итальянские специалисты.

ФОТО: MLADEN ANTONOV / AFP

А еще тут есть современные художественные галереи.

15. Барселона, Испания

Барселона - город лучшего в мире сочетания истории и технологий. Это очень модный, комфортный и безумно красивый город на берегу моря.

ФОТО: Topography / © TopFoto / Longhurst

14. Буэнос-Айрес, Аргентина

Этот город называют "Парижем Южной Америки".

ФОТО: Tomas F. Cuesta / AP

Богатое европейское наследие города и прекрасная архитектура сочетаются здесь с латиноамериканской страстью к жизни, уличными кафе и красивыми парками.