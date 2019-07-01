Пн, 1.07.2019
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  • Если вы были в этих 25 городах, то можете считать, что видели мир

Если вы были в этих 25 городах, то можете считать, что видели мир
Не догадаетесь, какой из них попал на первое место!

Сан-Франциско.

ФОТО: / Caters News Agency

Эксперты из компании TripAdvisor составили рейтинг 25 городов, в которых обязательно нужно побывать туристу, сообщает CNN. Хотя бы один раз за всю жизнь.

Это удивительные города. И вы ни за что не догадаетесь, какой из них попал на первое место ТОПа.

25. Сан-Франциско, США

Это самый свободный и раскрепощенный город в Соединенных Штатах. И, возможно, на всей планете.

ФОТО: HANDOUT / REUTERS

Кроме того, Сан-Франциско - это дом для самых продвинутых людей на планете - работников Кремниевой Долины.

24. Чиангмай, Таиланд

Чиангмай - самый тихий, зеленый и впечатляющий город Таиланда. Если вы хотите посмотреть одни из самых красивых буддистских храмов в мире - вам сюда.

ФОТО: General / Werner Forman Archive / Topfoto

23. Лиссабон, Португалия

Лиссабон сочетает в себе одновременно средневековую и мавританскую архитектуру. А еще тут роскошные пляжи и деревянные вековые трамваи.

ФОТО: Armando Franca / AP

22. Сидней, Австралия

Сидней - город удивительной природы и национальных парков. Вместе с тем, тут живут не селюки, а удивительные и продвинутые люди.

ФОТО: Demas Rusli / SWNS.com / Demas Rusli / SWNS.com

Недаром крупнейший город Австралии называют одним из самых комфортных и продвинутых мест для жизни на планете.

21. Будапешт, Венгрия.

Будапешт, стоящий на Дунае, чем-то напоминает Киев на Днепре. Только тут ничуть не менее красива, а классическая архитектура в городе отлично сочетается с современными зданиями. А еще этот город - носитель огромного количества шрамов Второй мировой войны и восстания 1956 года.

ФОТО: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Город также построен на многочисленных термальных источниках, так что здешние бани - обязательны к посещению.

20. Бангкок, Таиланд

Бангкок - это удивительный дом одновременно и буддистских храмов, и прекрасной ночной жизни. Плюс ко всему, это один из самых дешевых продвинутых мегаполисов в мире. Идеальное место для шоппинга.

ФОТО: Vincent Thian / AP

19. Кейптаун, Южная Африка

Это уникальное место для отдыха, сочетающее в себе небоскребы, блестящее море и нетронутые пляжи. А еще тут захватывающий дух горный массив. Наконец, это один из самых космополитичных городов Африки. Ну, и колониальная архитектура вас тоже поразит.

ФОТО: MIKE HUTCHINGS / REUTERS

18. Чикаго, США

Чикаго - оплот американского Среднего Запада. Это город небоскребов, блюза и джаза. И здесь лучшие горизонты в мире. И лучшие комедийные клубы в Штатах - если вы хорошо владеете английским.

ФОТО: Scott Olson / AFP

17. Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты

Нет в мире более футуристического мегаполиса, чем Дубаи. И нет более роскошного. Этот город - родина самого высокого здания в мире, самого большого торгового центра на планете. Его же можно назвать столицей роскоши.

ФОТО: Khalid Alhammadi / Caters / Caters News Agency

16. Санкт-Петербург, Россия

Единственный европейский город России. В отличие от Москвы, здесь нет красного кирпича и куполов, зато есть неоклассическая архитектура, которую разработали итальянские специалисты.

ФОТО: MLADEN ANTONOV / AFP

А еще тут есть современные художественные галереи.

15. Барселона, Испания

Барселона - город лучшего в мире сочетания истории и технологий. Это очень модный, комфортный и безумно красивый город на берегу моря.

ФОТО: Topography / © TopFoto / Longhurst

14. Буэнос-Айрес, Аргентина

Этот город называют "Парижем Южной Америки".

ФОТО: Tomas F. Cuesta / AP

Богатое европейское наследие города и прекрасная архитектура сочетаются здесь с латиноамериканской страстью к жизни, уличными кафе и красивыми парками.

13. Флоренция, Италия

Город, застывший в прошлом. И не абы каком, а в эпохе Ренессанса. Лучший город для любителей музеев, галерей и соборов в мире.

ФОТО: MIGUEL MEDINA / AFP

12. Нью-Йорк, США

Нью-Йорк - столица западной цивилизации и западной культуры. Возьмите напрокат велосипед и покатайтесь по Центральному парку. Наслаждайтесь небоскребами.

ФОТО: JOHANNES EISELE / AFP

Нью-Йорк - это город для всех. Мегаполис, в котором найдется место каждому.

11. Берлин, Германия

Берлин - капсула времени, сочетающая Средневековье, андеграундную культуру и отличные недорогие кафе.

ФОТО: KAY NIETFELD / AFP

10. Шанхай, Китай

Шанхай - самый продвинутый мегаполис Китая. Побывать здесь - незабываемый жизненный опыт.

ФОТО: Iliya Pitalev / Sputnik

9. Сием Рип, Камбоджа

Сием Рип окружен останками древнего города Ангкор-Ват. И это точно одно из чудес света.

ФОТО: Pascal Deloche / picture-alliance / Godong

8. Ханой, Вьетнам

Этот город - удивительная смесь Востока и Запада.

ФОТО: KHAM / REUTERS

Это место сочетает в себе традиционную вьетнамскую культуру и французскую колониальную атмосферу. Город был нетронут десятилетиями войны, и это один из самых прекрасных городов Азии.

7. Париж, Франция

ФОТО: ALY SONG / REUTERS

Париж - сокровище мирового культурного насления и самый посещаемый туристами город на Земле. Обязательно побываете в ресторане Le Fumoir - это самый лучший образчик французской кухни в мире.

6. Марракеш, Марокко

Это место - мировой центр производства и потребления специй и пряностей. И тут лучшие в мире уличные рынки и базары.

ФОТО: AMANDA KOPP / CATERS NEWS / AMANDA KOPP / CATERS NEWS

Город отлично подходит для тех туристов, которым уже все приелось.

5. Прага, Чехия

Прага - самый уютный город Европы.

ФОТО: MICHAL CIZEK / AFP

4. Пекин, Китай

Пекин выглядит так, как могли бы выглядеть самые большие российские города, если бы СССР сохранился. Но ехать сюда нужно не только за этим, но и затем, чтобы посмотреть на Великую Китайскую стену.

ФОТО: CHINE NOUVELLE/SIPA / CHINE NOUVELLE/SIPA

3. Лондон, Великобритания

Бывшая столица крупнейшей империи на Земле, Лондон до сих пор остается самым интернациональным городом в мире.

ФОТО: HENRY NICHOLLS / REUTERS

Здесь живут люди, говорящие на 300 языках мира. Вы можете купиь предметы искусства и развлечений со всего мира.

2. Рим, Италия

Рим - едва ли не самый значимый город в мировой истории. Его наследие - это более двух с половиной тысяч лет процветания и могущества.

ФОТО: AIRPANO / CATERS NEWS / Caters News Agency

А еще тут великолепные уличные художники и прекрасные уличные рестораны. Монументальные достопримечательности вечного города - это уже вторично.

1. Стамбул, Турция

Вот он, самый привлекательный город для туристов на данное время. Это очень динамичный и интересный город, сочетающий в себе одновременно христианскую и мусульманскую культуры. Обе религии сосуществуют здесь как минимум тысячу лет.

ФОТО: Spectrum Colour Library / Spectrum / HIP / TopFoto

Город известен своей вкусной едой, восхитительным кофе, расползающимися рынкам и древней архитектурой. А вечером после утомительных прогулок обязательно нужно расслабиться в роскошной турецкой бане. Удовольствие незабываемое.

А в скольких из этих городов были вы? Поделитесь у нас в комментариях!

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