Если вы были в этих 25 городах, то можете считать, что видели мир
Эксперты из компании TripAdvisor составили рейтинг 25 городов, в которых обязательно нужно побывать туристу, сообщает CNN. Хотя бы один раз за всю жизнь.
Это удивительные города. И вы ни за что не догадаетесь, какой из них попал на первое место ТОПа.
25. Сан-Франциско, США
Это самый свободный и раскрепощенный город в Соединенных Штатах. И, возможно, на всей планете.
Кроме того, Сан-Франциско - это дом для самых продвинутых людей на планете - работников Кремниевой Долины.
24. Чиангмай, Таиланд
Чиангмай - самый тихий, зеленый и впечатляющий город Таиланда. Если вы хотите посмотреть одни из самых красивых буддистских храмов в мире - вам сюда.
23. Лиссабон, Португалия
Лиссабон сочетает в себе одновременно средневековую и мавританскую архитектуру. А еще тут роскошные пляжи и деревянные вековые трамваи.
22. Сидней, Австралия
Сидней - город удивительной природы и национальных парков. Вместе с тем, тут живут не селюки, а удивительные и продвинутые люди.
Недаром крупнейший город Австралии называют одним из самых комфортных и продвинутых мест для жизни на планете.
21. Будапешт, Венгрия.
Будапешт, стоящий на Дунае, чем-то напоминает Киев на Днепре. Только тут ничуть не менее красива, а классическая архитектура в городе отлично сочетается с современными зданиями. А еще этот город - носитель огромного количества шрамов Второй мировой войны и восстания 1956 года.
Город также построен на многочисленных термальных источниках, так что здешние бани - обязательны к посещению.
20. Бангкок, Таиланд
Бангкок - это удивительный дом одновременно и буддистских храмов, и прекрасной ночной жизни. Плюс ко всему, это один из самых дешевых продвинутых мегаполисов в мире. Идеальное место для шоппинга.
19. Кейптаун, Южная Африка
Это уникальное место для отдыха, сочетающее в себе небоскребы, блестящее море и нетронутые пляжи. А еще тут захватывающий дух горный массив. Наконец, это один из самых космополитичных городов Африки. Ну, и колониальная архитектура вас тоже поразит.
18. Чикаго, США
Чикаго - оплот американского Среднего Запада. Это город небоскребов, блюза и джаза. И здесь лучшие горизонты в мире. И лучшие комедийные клубы в Штатах - если вы хорошо владеете английским.
17. Дубаи, Объединенные Арабские Эмираты
Нет в мире более футуристического мегаполиса, чем Дубаи. И нет более роскошного. Этот город - родина самого высокого здания в мире, самого большого торгового центра на планете. Его же можно назвать столицей роскоши.
16. Санкт-Петербург, Россия
Единственный европейский город России. В отличие от Москвы, здесь нет красного кирпича и куполов, зато есть неоклассическая архитектура, которую разработали итальянские специалисты.
А еще тут есть современные художественные галереи.
15. Барселона, Испания
Барселона - город лучшего в мире сочетания истории и технологий. Это очень модный, комфортный и безумно красивый город на берегу моря.
14. Буэнос-Айрес, Аргентина
Этот город называют "Парижем Южной Америки".
Богатое европейское наследие города и прекрасная архитектура сочетаются здесь с латиноамериканской страстью к жизни, уличными кафе и красивыми парками.
13. Флоренция, Италия
Город, застывший в прошлом. И не абы каком, а в эпохе Ренессанса. Лучший город для любителей музеев, галерей и соборов в мире.
12. Нью-Йорк, США
Нью-Йорк - столица западной цивилизации и западной культуры. Возьмите напрокат велосипед и покатайтесь по Центральному парку. Наслаждайтесь небоскребами.
Нью-Йорк - это город для всех. Мегаполис, в котором найдется место каждому.
11. Берлин, Германия
Берлин - капсула времени, сочетающая Средневековье, андеграундную культуру и отличные недорогие кафе.
10. Шанхай, Китай
Шанхай - самый продвинутый мегаполис Китая. Побывать здесь - незабываемый жизненный опыт.
9. Сием Рип, Камбоджа
Сием Рип окружен останками древнего города Ангкор-Ват. И это точно одно из чудес света.
8. Ханой, Вьетнам
Этот город - удивительная смесь Востока и Запада.
Это место сочетает в себе традиционную вьетнамскую культуру и французскую колониальную атмосферу. Город был нетронут десятилетиями войны, и это один из самых прекрасных городов Азии.
7. Париж, Франция
Париж - сокровище мирового культурного насления и самый посещаемый туристами город на Земле. Обязательно побываете в ресторане Le Fumoir - это самый лучший образчик французской кухни в мире.
6. Марракеш, Марокко
Это место - мировой центр производства и потребления специй и пряностей. И тут лучшие в мире уличные рынки и базары.
Город отлично подходит для тех туристов, которым уже все приелось.
5. Прага, Чехия
Прага - самый уютный город Европы.
4. Пекин, Китай
Пекин выглядит так, как могли бы выглядеть самые большие российские города, если бы СССР сохранился. Но ехать сюда нужно не только за этим, но и затем, чтобы посмотреть на Великую Китайскую стену.
3. Лондон, Великобритания
Бывшая столица крупнейшей империи на Земле, Лондон до сих пор остается самым интернациональным городом в мире.
Здесь живут люди, говорящие на 300 языках мира. Вы можете купиь предметы искусства и развлечений со всего мира.
2. Рим, Италия
Рим - едва ли не самый значимый город в мировой истории. Его наследие - это более двух с половиной тысяч лет процветания и могущества.
А еще тут великолепные уличные художники и прекрасные уличные рестораны. Монументальные достопримечательности вечного города - это уже вторично.
1. Стамбул, Турция
Вот он, самый привлекательный город для туристов на данное время. Это очень динамичный и интересный город, сочетающий в себе одновременно христианскую и мусульманскую культуры. Обе религии сосуществуют здесь как минимум тысячу лет.
Город известен своей вкусной едой, восхитительным кофе, расползающимися рынкам и древней архитектурой. А вечером после утомительных прогулок обязательно нужно расслабиться в роскошной турецкой бане. Удовольствие незабываемое.