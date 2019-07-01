Похудевшая и счастливая: Меган Маркл вышла в свет и поразила изменениями во внешности

После рождения первенца Арчи Меган Маркл на время отказалась от активной светской жизни и публичных мероприятий. Единственное исключение герцогиня сделала лишь однажды - во время дня рождения Елизаветы II. Тогда Меган вместе с другими членами монаршей семьи появилась на празднике. А вот второе публичное появление новоиспеченной матери произошло на днях.