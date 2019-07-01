Пн, 1.07.2019
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  • Похудевшая и счастливая: Меган Маркл вышла в свет и поразила изменениями во внешности

Похудевшая и счастливая: Меган Маркл вышла в свет и поразила изменениями во внешности

Вместе с принцем Гарри Меган Маркл посетила бейсбольный матч.

После рождения первенца Арчи Меган Маркл на время отказалась от активной светской жизни и публичных мероприятий. Единственное исключение герцогиня сделала лишь однажды - во время дня рождения Елизаветы II. Тогда Меган вместе с другими членами монаршей семьи появилась на празднике. А вот второе публичное появление новоиспеченной матери произошло на днях.

ФОТО: George Rogers/SIPA / George Rogers/SIPA

29 июня герцоги Сассекские стали гостями бейсбольного матча Boston Red Sox против New York Yankees на Лондонском стадионе. Маркл поразила всех присутсвующих своим роскошным и сияющим видом. В маленьком черном платье Stella McCartney и балетках Aquazzura Deneuve герцогиня выглядела обворожительно.

После игры Меган получила от игроков приятный сюрприз - бейсбольную форму для малыша Арчи.

ФОТО: George Rogers/SIPA / George Rogers/SIPA

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