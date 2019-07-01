Похудевшая и счастливая: Меган Маркл вышла в свет и поразила изменениями во внешности

Вместе с принцем Гарри Меган Маркл посетила бейсбольный матч.
После рождения первенца Арчи Меган Маркл на время отказалась от активной светской жизни и публичных мероприятий. Единственное исключение герцогиня сделала лишь однажды - во время дня рождения Елизаветы II. Тогда Меган вместе с другими членами монаршей семьи появилась на празднике. А вот второе публичное появление новоиспеченной матери произошло на днях.
29 июня герцоги Сассекские стали гостями бейсбольного матча Boston Red Sox против New York Yankees на Лондонском стадионе. Маркл поразила всех присутсвующих своим роскошным и сияющим видом. В маленьком черном платье Stella McCartney и балетках Aquazzura Deneuve герцогиня выглядела обворожительно.
После игры Меган получила от игроков приятный сюрприз - бейсбольную форму для малыша Арчи.