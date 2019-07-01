Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля 2019 года

Гороскоп на неделю расскажет вам о том, как правильно прожить эти семь дней, справившись со всеми трудностями и реализовав все возможности. Следуйте советам астрологов, чтобы добиться своего в начале июля, пишет Dailyhoro.ru.
В любовной сфере больше всего повезет самовлюбленным Знакам Зодиака. Они станут самыми обаятельными и востребованными у противоположного пола. В делах и на работе успех будет следовать за людьми, которые не боятся изменений и новшеств. В целом это довольно позитивное время, так что не откладывайте на потом важные дела.
Овен
У Овнов начинается период времени, когда звезды могут заставить этих людей совершать ошибки. У каждого из нас есть свои типичные жизненные ошибки, но также есть и пути их разрешения. Для Овнов пришло наилучшее время избавиться от всего, что тянет на дно. Тяжелыми днями можно назвать только понедельник и вторник. Во вторник будет солнечное затмение, которое негативно отразится на жизни представителей этого Огненного Знака.
Все последующие дни окажутся весьма позитивными. Это будет время расцвета сил и появления новых возможностей в финансовой сфере и в сфере любви. Особенно позитивной для приключений любовного характера окажется пятница 5 июля. В этот день Марс и Венера будут для Овнов лучшими наставниками в сердечных делах.
Телец
У Тельцов опасными будут первые два дня недели. Планеты и звезды могут столкнуть их со сложными жизненными ситуациями. Найти из них выход помогут три эффективных способа. Остальные дни недели будут позитивными с любой точки зрения. Особенно это касается 5 и 7 июля. В пятницу и воскресенье Тельцов ожидают большие любовные успехи. Можно попробовать перевести отношения на новый уровень. Одиноким представителям этого Знака удастся покорить сердце любого человека.
В делах, на работе и в бизнесе потребуются рациональный подход, осторожность и умение смотреть на несколько шагов вперед. Астрологи рекомендуют Тельцам менять занятия, не зацикливаясь на чем-то одном, тем более если достичь успеха не получается.
Близнецы
Близнецам на этой неделе звезды будут слать удачу, и с приближением воскресенья эта удача будет возрастать. Выходные дни станут наиболее благоприятными для представителей этого Знака Зодиака. Астрологи советуют Близнецам следовать своим жизненным принципам, не отступая от них ни на шаг. Это прекрасное время для работы, люби, дел по дому, шопинга.
Также это время, подходящее для психологической работы над собой. Существует три психологических техники, благодаря которым людям удается привлекать желаемое в свою жизнь. Близнецам необходимо воспользоваться одной из этих техник, чтобы ускорить приближение к заветным мечтам и исправлению прошлых ошибок.
Рак
У каждого человека есть свои темные и светлые стороны характера. Периодически звезды заставляют в нас просыпаться чему-то плохому или хорошему. На этой неделе Раки определенно могут стать лучше. Только 4 и 5 июля настроение звезд и планет будет негативным, поэтому людей этого Знака могут подкарауливать неприятности. В основном они коснутся домашних дел и любви.
В целом на неделе у Раков обострится интуиция, которая не раз спасет их от фиаско. Астрологи советуют людям этого Знака оставаться вовлеченными во всё. Можно браться за новые дела, искать новые источники дохода, менять работу, знакомиться с новыми людьми. Если сидеть без дела, можно из лидера превратиться в аутсайдера, так что лучше бороться с ленью и прокрастинацией.
Лев
У Львов наступает идеальное время для поиска любви и для ее укрепления. Все свои силы, время и деньги стоит направить на повышение уверенности в себе, на обновление гардероба и смену стиля. Это будет идеальная неделя для романтических встреч и знакомств. Тем Львам, которые находятся в отношениях, обновление стиля тоже пойдет на пользу, потому что вторая половинка будет очень довольна чем-то новым в отношениях. Также астрологи советуют пользоваться специальными магическими камнями, которые помогут стать привлекательнее.
Единственным проблемным днем на этой неделе будет солнечное затмение 2 июля. В этот день Львов могут ожидать большие неурядицы на всех фронтах. Астрологи советуют не рисковать и не влезать в авантюры.
Дева
Девам будет везти, но самым позитивным днем недели станет воскресенье. Его можно провести так, как хочется. Планеты и звезды снимут все возможные ограничения для Дев в этот день. Что касается других дней, то они будут хороши для работы и общения. Планеты помогут Девам найти общий язык с кем угодно. Достаточно лишь захотеть.
Если появится ощущение того, что в жизни наступила черная полоса, это будет означать, что пришло время что-то менять. Девы не любят резких изменений, но они являются частью нашей жизни. Пусть лучше инициатива будет исходить от самих Дев, чтобы последствия изменений были только положительными. Это идеальное время для покупок, генеральной уборки, перестановки мебели, начала ремонта и избавления от хлама.
Весы
У Весов наступает время спокойствия. Неделя пройдет под девизом «делай то, что нравится, и ни о чем не жалей». Только в первые два дня недели могут случиться какие-то неурядицы и нестабильное настроение, но потом всё наладится. В пятницу и субботу удача будет гораздо ближе, чем кажется. Это идеальные дни для романтики, покупок, знакомств и общения.
Астрологи советуют Весам следовать секретам счастья, свойственным их Знаку Зодиака. Дополнительное условие побед для этих людей — постоянное наличие запасного плана на случай крушения основного. Если эти люди почувствуют, что в жизни наступает хаос, то лучше создать вокруг себя и своей семьи тишину и покой.
Скорпион
В понедельник Скорпионам удача даст от ворот поворот. Во все другие дни можно делать все, что хочется, но в пределах разумного. Большой успех ждет творческих людей этого знака, причем не только в финансовой сфере, но и в любви. Привлечь удачу и деньги можно силой мысли и позитивом, а вот для покорения сердец достаточно будет искренности и хорошего настроения.
Это прекрасное время для работы в команде и помощи окружающим, однако стоит помнить, что слепой альтруизм до добра не доведет. В общении с некоторыми людьми и вовсе потребуется занять оборонительную позицию. Первостепенное значение для этих людей сыграют боевой дух, мотивация. Многим Скорпионам удастся поставить перед собой новые важные цели и задачи.
Стрелец
Существует несколько человеческих качеств, которые мешают нам добиваться успеха. На этой неделе пришло время от них избавиться. Для этого потребуется самокритика и глубокий самоанализ. Планеты находятся в стабильном положении, поэтому текущее время Стрельцам можно использовать так, как захочется им самим. Астрологи отмечают, что в психологическом плане помогут близкие люди, друзья. Сопереживание близких сейчас необходимо.
На неделе можно покупать что-то новое для дома: мебель, аксессуары. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что этот период очень хорошо подойдет для начала ремонта или перестановки. Смена обстановки хорошо скажется на настроении Стрельцов и всех домочадцев.
Козерог
Главное правило для всех Козерогов одно — не нужно делиться планами на ближайшие пару недель ни с кем. Даже самые близкие люди могут негативно повлиять на реализацию этих планов, потому что они тоже высказывают сомнения и свое мнение относительно правильности различных решений. Козерогам нужно побыть самодостаточными в психологическом плане.
Панацеей от негатива и проблем будет вера в себя и здоровый оптимизм. Также можно обратиться за помощью к магии перекрестков. Астрологи советуют Козерогам ступить на путь самолюбия и умеренного эгоизма. Пора решить свои личные проблемы, которых могло накопиться очень много за последнее время.
Водолей
Чтобы стать счастливее, Водолеям придется избавиться от пяти вещей. Вообще в целом вся эта неделя будет временем очищения от негатива и от всего лишнего. Астрологи советуют Водолеям посвятить побольше времени психологической работе, получению новых навыков, знаний и опыта. Это идеальное время для обучения и для того, чтобы ступить на путь всецелого и всестороннего саморазвития.
В делах работы, бизнеса, дома и финансов Водолеям астрологи советуют переходить от слов к действиям. Пришло время брать быка за рога, потому что звезды и планеты очень позитивны, спокойны и предсказуемы. Водолеям иногда не хватает хладнокровия, но на этой неделе всё изменится в лучшую сторону.
Рыбы
У Рыб будет целых четыре опасных дня на неделе — 1, 2, 4 и 5 июля. Звезды и планеты в эти дни будут иметь строго деструктивное настроение. Это значит, что Рыбам противопоказаны импульсивные поступки, необдуманные действия. Не стоит трусить там, где нужно идти вперед. Также астрологи настоятельно рекомендуют избавиться от ошибочного мнения о том, что Рыбы всегда во всем правы. Излишняя самоуверенность лучше, чем ее полное отсутствие, но она может сыграть злую шутку.
В начале июля людьми этого Знака безраздельно будет править страх неудачи. Проблемы и неурядицы бывают у всех, так что воспринимать срывы планов как проклятие Вселенной не стоит. Это лишь еще одна возможность распознать дыры в своей защите и подлатать ее. Рыбам стоит попробовать создать в доме благоприятную энергетику, чтобы избавится от лишних переживаний. Для этого можно сделать уборку, перестановку, избавиться от ненужных вещей.
У всех нас есть свои темные стороны. Самое начало месяца может показать нам наши собственные недостатки. Те люди, которые постараются стать лучше, выйдут победителями.