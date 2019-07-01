Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля 2019 года

Это прекрасное время для работы в команде и помощи окружающим, однако стоит помнить, что слепой альтруизм до добра не доведет. В общении с некоторыми людьми и вовсе потребуется занять оборонительную позицию. Первостепенное значение для этих людей сыграют боевой дух, мотивация. Многим Скорпионам удастся поставить перед собой новые важные цели и задачи.

Стрелец

Существует несколько человеческих качеств, которые мешают нам добиваться успеха. На этой неделе пришло время от них избавиться. Для этого потребуется самокритика и глубокий самоанализ. Планеты находятся в стабильном положении, поэтому текущее время Стрельцам можно использовать так, как захочется им самим. Астрологи отмечают, что в психологическом плане помогут близкие люди, друзья. Сопереживание близких сейчас необходимо.

На неделе можно покупать что-то новое для дома: мебель, аксессуары. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что этот период очень хорошо подойдет для начала ремонта или перестановки. Смена обстановки хорошо скажется на настроении Стрельцов и всех домочадцев.

Козерог

Главное правило для всех Козерогов одно — не нужно делиться планами на ближайшие пару недель ни с кем. Даже самые близкие люди могут негативно повлиять на реализацию этих планов, потому что они тоже высказывают сомнения и свое мнение относительно правильности различных решений. Козерогам нужно побыть самодостаточными в психологическом плане.

Панацеей от негатива и проблем будет вера в себя и здоровый оптимизм. Также можно обратиться за помощью к магии перекрестков. Астрологи советуют Козерогам ступить на путь самолюбия и умеренного эгоизма. Пора решить свои личные проблемы, которых могло накопиться очень много за последнее время.

Водолей

Чтобы стать счастливее, Водолеям придется избавиться от пяти вещей. Вообще в целом вся эта неделя будет временем очищения от негатива и от всего лишнего. Астрологи советуют Водолеям посвятить побольше времени психологической работе, получению новых навыков, знаний и опыта. Это идеальное время для обучения и для того, чтобы ступить на путь всецелого и всестороннего саморазвития.

В делах работы, бизнеса, дома и финансов Водолеям астрологи советуют переходить от слов к действиям. Пришло время брать быка за рога, потому что звезды и планеты очень позитивны, спокойны и предсказуемы. Водолеям иногда не хватает хладнокровия, но на этой неделе всё изменится в лучшую сторону.

Рыбы

У Рыб будет целых четыре опасных дня на неделе — 1, 2, 4 и 5 июля. Звезды и планеты в эти дни будут иметь строго деструктивное настроение. Это значит, что Рыбам противопоказаны импульсивные поступки, необдуманные действия. Не стоит трусить там, где нужно идти вперед. Также астрологи настоятельно рекомендуют избавиться от ошибочного мнения о том, что Рыбы всегда во всем правы. Излишняя самоуверенность лучше, чем ее полное отсутствие, но она может сыграть злую шутку.

В начале июля людьми этого Знака безраздельно будет править страх неудачи. Проблемы и неурядицы бывают у всех, так что воспринимать срывы планов как проклятие Вселенной не стоит. Это лишь еще одна возможность распознать дыры в своей защите и подлатать ее. Рыбам стоит попробовать создать в доме благоприятную энергетику, чтобы избавится от лишних переживаний. Для этого можно сделать уборку, перестановку, избавиться от ненужных вещей.