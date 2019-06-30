Сестра Светланы Лободы вышла замуж

Младшая сестра Светланы Лободы, 27-летняя Ксения Лобода, связала себя узами брака с давним возлюбленным, украинским бизнесменом Артемом Аурсалади. Пара сыграла пышную свадьбу в Киеве, куда приехала и знаменитая родственница невесты вместе с 8-летней дочкой Евой, пишет Lady.mail.ru.
В инстаграме Светлана опубликовала снимок, на котором позирует вместе с сестрой и мамой. «Наш день. Мои девочки», — подписала фото певица.
Для торжества Лобода-старшая выбрала соблазнительное мини-платье с оголенными плечами, расшитое камнями и серебристыми нитками.
Артистка не только веселилась на свадьбе, но и исполнила для гостей торжества несколько песен, в том числе вместе с дочкой.
Светлана, к слову, поймала букет невесты, что гости свадьбы встретили бурным овациями.