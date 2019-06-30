Сестра Светланы Лободы вышла замуж

В инстаграме Светлана опубликовала снимок, на котором позирует вместе с сестрой и мамой. «Наш день. Мои девочки», — подписала фото певица.

Артистка не только веселилась на свадьбе, но и исполнила для гостей торжества несколько песен, в том числе вместе с дочкой.