Вс, 30.06.2019
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Сестра Светланы Лободы вышла замуж

Светлана Лобода.

ФОТО: Instagram

Младшая сестра Светланы Лободы, 27-летняя Ксения Лобода, связала себя узами брака с давним возлюбленным, украинским бизнесменом Артемом Аурсалади. Пара сыграла пышную свадьбу в Киеве, куда приехала и знаменитая родственница невесты вместе с 8-летней дочкой Евой, пишет Lady.mail.ru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В инстаграме Светлана опубликовала снимок, на котором позирует вместе с сестрой и мамой. «Наш день. Мои девочки», — подписала фото певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Для торжества Лобода-старшая выбрала соблазнительное мини-платье с оголенными плечами, расшитое камнями и серебристыми нитками.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Артистка не только веселилась на свадьбе, но и исполнила для гостей торжества несколько песен, в том числе вместе с дочкой.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Светлана, к слову, поймала букет невесты, что гости свадьбы встретили бурным овациями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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