Потап впервые заговорил о беременности Насти Каменских

После свадьбы Потапа и Насти Каменских в сети начали ходить слухи о том, что NK ждет ребенка. Певица недавно сама спровоцировала новую волну слухов о своей беременности. Позднее Потап впервые прокомментировал новость о том, что Настя ждет первенца, пишет Сегодня.