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Фанаты пришли в восторг от обнаженного Сергея Лазарева

Сергей Лазарев на Евровидении-2019, Россия.

ФОТО: Sebastian Scheiner / AP

Певец Сергей Лазарев выложил в своем Instagram горячие снимки, продемонстрировав великолепную физическую формы. Фанаты пришли в восторг, пишут Дни.ру.

Исполнитель Сергей Лазарев порадовал поклонников серией новых горячих фотографий. Певец опубликовал их в Instagram, чем привел подписчиков в неописуемый восторг.

На кадрах Сергей предстал с обнаженным торсом и в шляпе, демонстрируя отличную физическую форму. Снимки черно-белые, что добавило изюминки – в комментариях певца расхвалили за стильный фотосет, предположив, что он предваряет новый клип певца, который должен вот-вот выйти. 

"Доброй ночи", – подписал снимок Лазарев. Фанатки восприняли такое пожелание как издевку, отметив, что после такой горячей фотосессии им теперь не уснуть.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Дух захватывает!", "Честно признаться, одни фотографии – бомба!", "Хорош", – пишут девушки.

Сам певец никак не отреагировал на восторги. Впрочем, он уже привык к повышенному вниманию. Около месяца назад в Сети появились слухи, что Лазарев сыграл тайную свадьбу, и даже что у него родилась дочь. Потом все-таки поклонники сошлись во мнении, что кадры с таинственной невестой были сделаны на съемочной площадке нового клипа. 

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