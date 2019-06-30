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Филипп Киркоров нежно поздравил сына с днем рождения

Филипп Киркоров с детьми

ФОТО: Instagram

У сына Филиппа Киркорова Мартина день рождения 29 июня. Мальчику исполнилось 7 лет, пишут Дни.ру.

Отец опубликова фото в своем Instagram, посвященное этому событию. На снимке мальчик улыбается во весь рот, видно, как он счастлив. "С днем рождения, сынок!", – подписал пост растрогавшийся отец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Малыша тут же начали поздравлять в комментариях звездные друзья Киркорова, такие как Максим Галкин, Николай Басков, Юлия Савичева, певица Валерия и Игорь Гуляев. Все они желали мальчику здоровья и счастья.

Исполнительница Zivert и Денис Клявер отметили поразительное сходство между ребенком и родителем.

"Как же похож на батю! От души поздравляю! Всего самого наилучшего сынуле!",

– искренне пожелал экс-участник группы "Чай вдвоем".

Подписчики не отставали от своих кумиров и тоже наперебой оставляли добрые слова в честь юного именинника. "Филипп, счастья, светлого и честного пути, богатырского здоровья твоему Мартину!", – написала верная поклонница.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Между тем, некоторых пользователей сети такой поступок со стороны отца смутил. "Мне не нравятся эти публичные поздравления своих детей! А что, дома этого сделать нельзя? Ваш ребенок в зависает в интернете? Совсем у этих звезд крышу снесло!", – высказалась критик.

Напомним, 52-летний Филипп Киркоров воспитывает двоих детей. Обоих выносили суррогатные матери. Дочь Алла-Виктория и сын Мартин-Кристин родились в США.

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