«Задумал кое-что»: Лазарев заинтриговал архивным снимком

Несколько часов назад артист опубликовал архивный снимок. В кадре маленький Сергей позирует в свитере на фоне новогодней елки и ковра. Мальчик держит в руке мягкую игрушку.

"Этот бесстрашный парень кое-что задумал. Ответы вы узнаете совсем скоро", – обратился артист к своим поклонникам. Свой пост музыкант сопроводил хэштегами #Миниальбом, #EP, #Июль, #ОнНичегоНеБоится.

Пользователи предположили, что скоро Сергей Лазарев представит новый проект. "Так ты нас еще не интриговал! Неужели мы тебя совсем не знаем?", "Задумал какой-нибудь огненный хит!", "Ждем альбом!", – делились мыслями поклонники.