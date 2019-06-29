Сб, 29.06.2019
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«Задумал кое-что»: Лазарев заинтриговал архивным снимком

Сергей Лазарев

ФОТО: Пресс-фото

Российский музыкант опубликовал в личном микроблоге пост, который заинтриговал поклонников. Подписчики с нетерпением ждут, когда Сергей Лазарев объяснит свое неожиданное послание, Дни.ру.

Несколько часов назад артист опубликовал архивный снимок. В кадре маленький Сергей позирует в свитере на фоне новогодней елки и ковра. Мальчик держит в руке мягкую игрушку.

"Этот бесстрашный парень кое-что задумал. Ответы вы узнаете совсем скоро", – обратился артист к своим поклонникам. Свой пост музыкант сопроводил хэштегами #Миниальбом, #EP, #Июль, #ОнНичегоНеБоится.

Пользователи предположили, что скоро Сергей Лазарев представит новый проект. "Так ты нас еще не интриговал! Неужели мы тебя совсем не знаем?", "Задумал какой-нибудь огненный хит!", "Ждем альбом!", – делились мыслями поклонники. 

Другие подписчики пришли в восторг от детского снимка артиста. "Это кто такой мальчик-красавчик?", "Боже, какой милый мальчик", – написали восхищенные пользователи. Один из комментаторов отметил, что носил в детстве точно такой же свитер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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