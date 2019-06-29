Ольга Серябкина: «Мы с Темниковой жили вместе. Она была моей любовью»

Накануне в Сети активно обсуждали интервью Елены Темниковой, в котором певица откровенно рассказала об отношениях с Ольгой Серябкиной и Максимом Фадеевым — звезда сообщила о том, что у продюсера и ее коллеги был роман. «Мне стыдно от того, что я случайно вхожу в комнату и там что-то вижу, им стыдно, оттого что они это скрывают, как дети. Они вынуждены постоянно что-то придумывать. Им неловко и они ненавидят меня, которая их застукала. Весь этот напряг случился на почве того, что несколько лет все вот так тщательно скрывалось, а все обросло большим враньем», — рассказала певица.

«Человек по идее должен быть счастлив: прошло шесть лет с тех пор, как мы расстались, сейчас у нее есть все. Это она была моей любовью, а не наш продюсер. Поэтому то, что она сейчас говорит про меня и Макса, очень странно. Мы с ней были вместе 24/7, даже на гастролях у нас всегда был один номер на двоих, мы жили вместе. Лене я очень верила, любила ее, доверяла», — ответила Ольга Серябкина.

Ольга признается, что проблемы начались, когда она стала уделять больше времени творческому процессу, писать песни вместе с Максимом Фадеевым. Серябкина сожалеет, что Темникова никак не забудет прошлые обиды. Слова же Лены о романе с Фадеевым певица называет выдумкой.

«Чего она добивается, я не знаю. Моей реакции? Или Макса? Но, думаю, самое верное — отдать все эти ее высказывания и интервью юристам, пусть изучат. Это — прямая клевета, на такое можно и в суд подать. Любому терпению настает конец. В конце концов, у Макса есть семья, жена. У меня тоже отношения, есть молодой человек», — отметила Серябкина.

Максим Фадеев отказался детально комментировать высказывания Темниковой. По его словам, это «грязные слухи с помойки», а он семейный человек, и не собирается реагировать на провокации.