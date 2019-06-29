Фитнес-красотка Эрна Хуско показала ухажера

Звезда Инстаграма Эрна Хуско, известная благодаря своим выдающимся формам, вчера отпраздновала первую годовщину со своим молодым человеком.
21-aastane fitnessikaunitar, kes mõne aja eest Eestist minema kolis, rõõmustas sotsiaalmeedias, kuna tal täitus poiss-sõbra Zach Reynoldsiga esimene koosoldud aasta.
21-летняя фитнес-красотка, которая уже некоторое время не живет в Эстонии, поделилась радостной новостью: вчера она и ее молодой человек Зак Рейнольдс отпраздновали первую годовщину.
"Это счастье, что я могу делить с тобой свои будни. Даже несмотря на 9000 километров и 10 часов разницы между нами. Поверьте, это не так просто", - написала Хуско в Инстаграме и пообещала ответить на все вопросы, касающиеся отношений на расстоянии.
Сейчас пара проводит время в Хельсинки.
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