Фитнес-красотка Эрна Хуско показала ухажера

21-летняя фитнес-красотка, которая уже некоторое время не живет в Эстонии, поделилась радостной новостью: вчера она и ее молодой человек Зак Рейнольдс отпраздновали первую годовщину.

"Это счастье, что я могу делить с тобой свои будни. Даже несмотря на 9000 километров и 10 часов разницы между нами. Поверьте, это не так просто", - написала Хуско в Инстаграме и пообещала ответить на все вопросы, касающиеся отношений на расстоянии.