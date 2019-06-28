«На пути к блондинке»: Анна Седокова похвасталась сменой имиджа

Так, на странице в Instagram Седокова опубликовала свежее фото, которое очень удивило ее подписчиков. Анна любит экспериментировать с внешностью, и совсем недавно предстала перед публикой с экстремальным цветом волос. Спустя некоторое время звезда решила вернуться к блонду.

"Когда я хочу перемен, всегда достаётся моим волосам. Пару дней назад, я решила переходить на светлую сторону", – написала певица в блоге.

Седокова добавила, что будет перевоплощаться в блондинку постепенно. "Итак, я возможно на пути к блондинке, но будем делать это постепенно. А пока, у меня идеальные волосы", – поделилась Аня.