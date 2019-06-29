Санкт-Петербург — красивейший город, в который довольно быстро и просто можно добраться из любого уголка Эстонии. Именно поэтому для эстонских туристов не существует определенного времени года или месяца, когда стоит посетить культурную столицу России — наших там всегда толпы.

Как и многие мои друзья и знакомые, в Петербурге я была много раз, но в каждую свою поездку обращаю внимание на какие-то явления, которых до этого не замечала. Вот ТОП-6 вещей, которые меня удивили в Петербурге.

1. Маркетинг по-русски

Это явление для меня не ново, но каждый раз, когда я посещаю Питер, удивляет. Не важно, находитесь вы в центре города, на окраине или и вовсе в пригороде — практически на каждом шагу люди будут предлагать вам экскурсии (в лучшем случае), дешевые аналоги дорогостоящих товаров и прочее. В моем случае самым забавным оказалось, когда прямо в центре города на площади рядом с большим торговым центром стоял маленький прилавок, рядом с которым из колонок каждые две секунды доносилось: «Зарядки и наушники для IOS и Android по 100 рублей!» Не знаю, удивительно это или нет, но за пять дней, которые я прожила через дорогу от этого торгового центра, я ни разу не видела заинтересованных покупателей около этого прилавка, если его можно таковым назвать.

Санкт-Петербург ФОТО: личный архив

2. Лохотрон

Он повсюду, так же как и маркетинг. На каждом шагу вас пытаются развести на все, о чем можно только подумать. Уличные танцоры и музыканты, которые, понятное дело, пытаются хоть немного заработать тем, что украшают город музыкой и развлекают местных и туристов танцами. Но иногда это начинает переходить некие рамки. Мне не жалко дать пару сотен рублей ребятам, которые классно играют на гитарах и поют или танцуют, но только, если это добровольно. Я несколько раз столкнулась с тем, что такие уличные артисты выпрашивают деньги. Один раз, остановившись около молодых людей, один из которых играл на гитаре, а второй — пел, мы с семьей хотели постоять пару минут и послушать их выступление, даже начали обследовать свои карманы на предмет мелких купюр. В этот момент к нам подлетела девушка с шапкой в руках и бодро произнесла: «Поможете уличным музыкантам?» и стояла прямо перед нами, пока мы уже нехотя нашли 150 рублей. В другой раз на той же площади около торгового центра собралась большая толпа зрителей, а из колонок на всю площадь звучал хип-хоп. Мы снова решили остановиться и посмотреть, что же тут происходит. Когда музыка закончилась, а мы смогли пробраться чуть ближе, чтобы увидеть выступление, молодой человек на импровизированной сцене начал разводить зевак: «Сейчас на эту сцену выйдет парень, чтобы показать вам смертельный номер! И это совершенно бесплатно! Он будет рисковать своей жизнью, чтобы вы смогли увидеть это зрелище!» Ну и все в таком духе на протяжении 1-2 минут. А потом вдруг оказалось: «Давайте 20 человек скинется по 100 рублей, тогда вы все сможете увидеть этот смертельный номер!» «Вот вам и бесплатно,» - подумали мы. Решили подождать несколько минут и посмотреть, как будет продвигаться «развод» и если большая часть суммы будет собрана, то и мы дадим ребятам сотню-две. Но, оказалось, что народ не очень-то хочет «скидываться» на такое вот представление — по 100 рублей дали трое или четверо человек. Посмотрев на это, мы решили, что только теряем время и ушли дальше по своим делам. Как оказалось потом, этот самый «смертельный номер» артисты обещают зрителям по 2 раза в день как минимум, но хоть эти предложения мы слышали потом еще несколько раз, самого выступления так и не увидели.

Да, возможно, это мелочи, и разве жалко дать талантливым ребятам пару-тройку евро? Нет, но хочется, чтобы тебя не «разводили», а была возможность добровольно дать деньги тому, кто тебе понравился.

Стоит ли говорить о переодетых в костюмы Петра и Екатерины артистах? Да, мы повелись на этот «развод», когда они подошли к дочери и спросили ее, хочет ли она фото с настоящим царем и царицей, какие остаются варианты?

ФОТО: личный архив

3. Туалеты в общественных местах

Когда мы еще только ехали в сторону Петербурга из Таллинна и остановились на российской границе, большая часть автобуса тут же ломанулась в туалет. Оно и понятно: путь из Таллинна до границы занимает около трех часов, а уборная в автобусе не очень удобная. Но каково было мое удивление, когда я отстояла очередь, а за мной стояло еще человек 10, зашла в туалет, а там ад! В буквальном смысле. Дверь не закрывается, при этом нет даже дверной ручки, вместо нее лишь большое круглое отверстие, через которое можно увидеть многое при большом желании. Сам туалет грязный и пахнет, скажем так, не фиалками или морским бризом, хочешь вымыть хорошенько руки с дороги — и тут мимо: мыла нет, поэтому сполоснешь водичкой и хватит. На обратном пути мы решили посмотреть на уборную на эстонской стороне границы. Там абсолютный порядок и чистота. И это при том, что Евросоюз выделял деньги обеим сторонам для обустройства приграничной территории. На эти же деньги можно было бы и состряпать недорогой косметический ремонт в здании таможенного контроля с российской стороны.

Кроме того, гуляя целый день по городу, человек, естественно, захочет зайти в туалет. И вот когда я зашла в дамскую комнату в одном из торговых центров, то вообще не поняла, как такое может быть. Я уже давно поняла, что женские общественные туалеты намного грязнее мужских. Казалось бы, все должно быть наоборот, но вот как-то так получается. Не буду вдаваться в подробности этого жуткого зрелища, но, думаю, девушки меня поймут. При этом в Таллинне такое жуткое состояние женских общественных туалетов я видела всего пару раз и то во время проведения каких-то крупных концертов.

4. Готовность помочь, воспитанность

Теперь о хорошем. Несколько раз мы с семьей спускались в метро, чтобы быстро добраться до пункта назначения. Очень порадовал тот факт, что даже если в поезд заходило довольно много людей, те, кто сидел рядом с дверьми, увидев маленького ребенка, тут же вскакивали и предлагали сесть. В Таллинне это довольно редкое явление. Очень часто вижу, что здоровые мужчины сидят и даже видя маленьких детей или беременных редко уступают место. А однажды я столкнулась и с тем, что, будучи глубоко беременной, поехала на автобусе по делам. На двух сиденьях расположились пенсионеры. В какой-то момент они попрощались и один из них вышел из автобуса, а второй, даже видя меня, сел на сиденье ближе к проходу, а на второе поставил пакет. Вот такая культура у нас.

Также несколько раз наблюдала картину в Петербурге, когда женщины с детскими колясками не могли в одиночку поднять коляску по лестнице общественного транспорта, так как пандус не подходил под колеса. И им не приходилось долго ждать помощи — хватало буквально пары секунд, чтобы какой-нибудь молодой человек подошел и предложил помощь.

ФОТО: личный архив

5. Дешевое такси

Это тоже относится к тому, о чем я слышала раньше. Так как последний раз мы были в Питере 3 года назад и в тот раз пользовались только метро, то о такси я знала лишь по рассказам. В этот раз мы решили воспользоваться этой услугой. Я знала, что такси в Петербурге стоит дешевле таллиннского, но чтобы на столько — и подумать не могла. За три дня, которые мы прокатались на такси во все нужные нам места, мы заплатили около 25 евро с учетом того, что одна из поездок была от Петергофа до центра Петербурга. Вот и думайте, стоит ли тратиться-на метро, если чуть доплатив можно с комфортом ехать на автомобиле. Главное - выбирайте время, когда нет больших пробок.

6. Проверка в метро представителей кавказской национальности

После теракта 3 апреля 2017 года в питерском метро охрана и представители правопорядка очень тщательно следят за тем, чтобы подобное не случилось вновь. Мне рассказывали о том, что охранник может выборочно проверить человека, вызывающего у него подозрения, но я не думала, что эта выборка настолько частое явление. За 2 или 3 дня, на протяжении которых мы передвигались в основном на метро, такие проверки мы видели довольно часто — 2-3 раза в день точно.

С одной стороны, это можно расценить как расизм и дискриминацию, ведь выбирают для проверки в большинстве случаев людей кавказской национальности. С другой — береженого бог бережет.