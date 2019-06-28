Меган Маркл и принц Гарри снова разозлили британцев

Недавно британское общество было возмущено новостью о том, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл потратили большие средства из государственного бюджета на ремонт в резиденции Фрогмор-хаус. Страсти еще не утихли, а супруги успели снова разгневать своих фанатов, пишет Сегодня.