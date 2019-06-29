Водолеи, берегите здоровье! Гороскоп на 29 июня

Будьте осторожны в поездках, не жалейте времени на то, чтобы до мелочей продумать маршрут и обсудить его с компаньонами. Семейные отношения наладятся благодаря удачному стечению обстоятельств – нужно лишь не упустить шанс найти общий язык с близкими.

Овен

Не исключены проблемы в общении с коллегами и руководством, но присущие вам сегодня чувство такта и дружелюбие помогут преодолеть все преграды. Возможны значительные успехи у представителей творческих профессий и учащихся; всем Овнам будет полезно дать волю фантазии, увидеть привычную ситуацию в необычном свете.

Благоприятный день для улучшения романтических и семейных отношений, вам будет легко изменить собственное поведение, наилучшим образом повлиять на окружающих. Встречайтесь со старыми знакомыми, посещайте праздники и вечеринки, но избегайте увеселительных заведений с сомнительной репутацией и ресторанов с плохой кухней.

Телец

День будет наполнен событиями, вам придется молниеносно реагировать на изменяющиеся обстоятельства. Новые дела, интересные предложения и идеи не оставят времени на скуку и печальные размышления. В течение всего дня вам предстоит быть на людях, поэтому стоит обратить особое внимание на свой внешний вид. Общение со старыми и новыми знакомыми будет приятным, появится возможность восстановить важные для вас отношения.

Благоприятная атмосфера в семье способствует обретению душевного равновесия. Окружите близких заботой, но не будьте слишком навязчивы: право принимать самостоятельные решения есть не только у вас.

Близнецы

День связан с прогрессом как в профессиональных делах, так и в личной жизни. У вас будет немало поводов для радости. Благоприятное стечение обстоятельств позволит реализовать многие планы, которые раньше казались совершенно фантастическими. Не исключены значительные денежные поступления или получение предложений, сулящих значительное увеличение доходов.

Влияние позитивных тенденций на сферу романтических отношений очень сильно. Искренность в отношениях с любимым человеком поможет избежать многих проблем. Приятные эмоции подарит посещение развлекательных мероприятий, участие в светской жизни.

Рак

Избегайте необдуманных поступков и спонтанных покупок. Спокойствие, обдуманные шаги и взвешенные решения – это именно то, что вам нужно сегодня. Окружающие не раз будут обращаться к вам за советом и моральной поддержкой, и в этом нет ничего удивительного: вашего запаса жизненных сил и стойкости хватило бы и на несколько человек. Философски относитесь к мелким неприятностям, но цените те радости, которые подготовили для вас звезды.

Отношения с близкими стабильны, и их можно значительно улучшить, не прилагая больших усилий. Сегодня собственная интуиция будет отличным советчикам – следуйте ее подсказкам, и позитивные тенденции будут набирать силу с каждым часом.

Лев