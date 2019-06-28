Сын Алибасова озвучил сумму, заработанную на отравлении отца

Бари Алибасов-младший озвучил сумму, которую заработал на отравлении отца. По его словам, сейчас у него рекламных контрактов на 26 миллионов рублей (362 000 евро). В основном все они связаны со ставшим знаменитым котом. Многие компании хотят задействовать его в своей рекламе.

Бари Алибасов-младший отметил, что его отец никогда не скрывал, что «появляется в телевизоре ради бабла». Деньги его всегда интересовали. Он подчеркнул, что семью буквально спас кот. Бари Алибасов-младший не скрывает, что каждое утро он с пиар-директором продюсера садился за стол и продумывал, как будут подаваться новости об артисте, отравившимся ядовитым веществом.

Как сказал Алибасов-младший, они с Горжанкиным оказались мастерами драматургии. Им было важно преподнести историю с отравлением Алибасова таким образом, чтобы об этом писали все журналисты, но при этом ничего не наврать, потому что в противном случае было бы стыдно.