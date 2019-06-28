Пт, 28.06.2019
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Эксперты назвали лучшее место для секса дома, и это не спальня

Секс. Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

Внести разнообразие в интимную жизнь и попробовать заняться сексом в новом месте не только приятно, но и полезно – говорят эксперты. Мы расскажем, с какой комнаты каждой паре стоит начать свои эксперименты.

Врач, специализирующаяся на гормональном здоровье и менопаузе, Шахзади Харпер, называет кухню идеальным помещением для секса. 

Ведь на кухне есть все необходимое для того, чтобы было и удобно, и полезно: стол и стулья. Именно половой акт на столе или на стуле будет наиболее эффективным для сжигания калорий.

Исследования подтверждают: за полчаса занятий любовью на этих поверхностях женщина может сбросить 69 калорий, мужчина – 101. 

Однако, чтобы секс принес только приятные ощущения и не вызвал бурление в животе, лучше не переходить к нему сразу после приема пищи, замечает врач.

Так что кровать – далеко не единственное и не самое «жиросжигающее» место для занятий любовью. 

Пиши в комментариях, какие еще интересные места ты можешь назвать?

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