Эксперты назвали лучшее место для секса дома, и это не спальня

Внести разнообразие в интимную жизнь и попробовать заняться сексом в новом месте не только приятно, но и полезно – говорят эксперты. Мы расскажем, с какой комнаты каждой паре стоит начать свои эксперименты.
Врач, специализирующаяся на гормональном здоровье и менопаузе, Шахзади Харпер, называет кухню идеальным помещением для секса.
Ведь на кухне есть все необходимое для того, чтобы было и удобно, и полезно: стол и стулья. Именно половой акт на столе или на стуле будет наиболее эффективным для сжигания калорий.
Исследования подтверждают: за полчаса занятий любовью на этих поверхностях женщина может сбросить 69 калорий, мужчина – 101.
Однако, чтобы секс принес только приятные ощущения и не вызвал бурление в животе, лучше не переходить к нему сразу после приема пищи, замечает врач.
Так что кровать – далеко не единственное и не самое «жиросжигающее» место для занятий любовью.
Пиши в комментариях, какие еще интересные места ты можешь назвать?