«Кто он? Не томите!» – Чехова заинтриговала народ новым избранником

"Очень грязный Мартини", – подписала фото знаменитость. При этом на совместном снимке видна только рука мужчины. Анфиса Чехова же предстала в ярко-красном вечернем платье и модных прозрачных босоножках.

Поклонники наперебой начали спрашивать, кто является спутником ведущей. "Анфиса, кто он? Не томите!", "И с кем это Анфиса?", "Босоножки, конечно, классные, но... кто это сидит рядом?", "Интрига", – интересуются фолловеры звезды.

Некоторые предположили, что им является друг Анфисы Чеховой – доктор Эдуард Демченко. Сама ведущая ранее отмечала, что их связывают только дружеские отношения, но фанаты в этом усомнились.