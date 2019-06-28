Пт, 28.06.2019
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Лобода взбудоражила поклонников заявлением о свадьбе
За кого?

Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

Певица опубликовала резонансный пост в Instagram, рассказывает Topnews.

Популярная певица Светлана Лобода взбудоражила подписчиков своего Instagram публикацией, в которой она заговорила о замужестве. В кадре артистка позирует вместе со своей старшей дочерью Евой в салоне дорогого автомобиля.

«Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. сердце замирает и даже немного страшновато», - написала она, добавив хэштэг #поразамуж.

Светлана Лобода с дочерью

Instagram

Пользователи Сети выразили недоумение и принялись выяснять, кто же выходить замуж. Однако затем выяснилось, что замуж выходит сестра Лободы Ксения. Нашлись и те, кто принял публикацию за чистую монету и стал желать счастья самой певице.

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