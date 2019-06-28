Лобода взбудоражила поклонников заявлением о свадьбе

«Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. сердце замирает и даже немного страшновато», - написала она, добавив хэштэг #поразамуж.

Светлана Лобода с дочерью Instagram

Пользователи Сети выразили недоумение и принялись выяснять, кто же выходить замуж. Однако затем выяснилось, что замуж выходит сестра Лободы Ксения. Нашлись и те, кто принял публикацию за чистую монету и стал желать счастья самой певице.