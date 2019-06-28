Лобода взбудоражила поклонников заявлением о свадьбе
Певица опубликовала резонансный пост в Instagram, рассказывает Topnews.
Популярная певица Светлана Лобода взбудоражила подписчиков своего Instagram публикацией, в которой она заговорила о замужестве. В кадре артистка позирует вместе со своей старшей дочерью Евой в салоне дорогого автомобиля.
«Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. сердце замирает и даже немного страшновато», - написала она, добавив хэштэг #поразамуж.
Светлана Лобода с дочерью
Пользователи Сети выразили недоумение и принялись выяснять, кто же выходить замуж. Однако затем выяснилось, что замуж выходит сестра Лободы Ксения. Нашлись и те, кто принял публикацию за чистую монету и стал желать счастья самой певице.