Невероятно точный прогноз от эстонского астролога на июль: вот они - самые счастливые знаки Зодиака

Овен

Июль – пора любовных завоеваний. Только смотрите, не переусердствуйте в своих огненных желаниях заполучить чье-то сердце. В июле будет много разбитых вами сердец и новых сложившихся пар. Решайте сами, на что сделать ставку – на сиюминутное приключение или прочный союз. Овнам - родителям советую проводить как можно времени с детьми, этот месяц бесценен для общения с теми, кому вы отдаете свою любовь. Для тех, у кого есть мысли превратить свое хобби в коммерческий проект, этот месяц будет очень удачным.

Конфликтные дни: 10,11,

Удачные дни: 10, 23, 25

Телец

Тельцы весь месяц будут заняты вопросами коммуникации и налаживанием коммерческих связей. Те из вас, кто связан с куплей-продажей, могут здорово обзавестись новыми контактами. Хорошо бы с этими целями отправиться в недалекие поездки. Многие из вас откроют в себе необычную любознательность и талант выгодно продать все что угодно. Будущим абитуриентам определиться с выбором образования стоит до 7-го июля, а также всем тем, кто планирует обучение в этом году.

Конфликтный день: 22

Удачные дни: 3, 17,18

Близнецы

Постарайтесь принять важные финансовые решения и совершить крупные сделки купли-продажи до 7-го июля! С 7 июля по 1 августа Меркурий в ретро движении, а это значит, что пришло время закрывать старые вопросы, отдавать долги и выполнять когда-то данные, но забытые обещания. Всплывет много тем, связанных с вашими финансами и благосостоянием, возможно долги будут возвращать и вам, так что в этот период о них стоит деликатно напомнить.

Конфликтный день: 21

Удачные дни: 7,8,19

Рак

Звезды в этом месяце будут щедры к солнечным Ракам целой плеядой важных планет в их созвездии. До 20-х чисел месяца – прекрасное время чтобы оттачивать до совершенства имидж и радовать себя красивыми покупками. Будьте как можно больше на виду, ваше обаяние сейчас магнетически действует на окружающих. Возможности для крупных трат будут, только проявляйте, пожалуйста, инициативу сами! Ваша здоровая активность – залог успеха этого месяца. У вас огромный шанс не только хорошо заработать, но и заложить финансовый фундамент для будущего.

Конфликтный день: 30

Удачные дни: 2,13,24

Лев

Уважаемые Львы, планета Марс, заведующая нашей активностью и предприимчивостью, до середины августа будет двигаться по сфере самовыражения. А это значит, что июль для вас – самый динамичный месяц в году. Дерзайте, будьте яркими и демонстрируйте свои лучшие качества коллегам и знакомым, эти самые качества обязательно произведут впечатление на окружающих. Не беда, если кто-то из вас сейчас находиться на перепутье жизненных дорог, июнь и начало июля для многих из вас были не простыми. С 20-х чисел июля Солнце добавит вам огненного энтузиазма и ясности во многих вопросах.

Конфликтные дни: 14, 29

Удачные дни: 10, 25

Дева