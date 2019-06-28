Невероятно точный прогноз от эстонского астролога на июль: вот они - самые счастливые знаки Зодиака
Красавица-астролог из Эстонии Кристина Иванова приготовила специально для читателей портала Limon.ee астропрогноз на июль. Какие знаки Зодиака будут самыми счастливыми, а каким стоит быть внимательными? Скорее узнайте!
Овен
Июль – пора любовных завоеваний. Только смотрите, не переусердствуйте в своих огненных желаниях заполучить чье-то сердце. В июле будет много разбитых вами сердец и новых сложившихся пар. Решайте сами, на что сделать ставку – на сиюминутное приключение или прочный союз. Овнам - родителям советую проводить как можно времени с детьми, этот месяц бесценен для общения с теми, кому вы отдаете свою любовь. Для тех, у кого есть мысли превратить свое хобби в коммерческий проект, этот месяц будет очень удачным.
Конфликтные дни: 10,11,
Удачные дни: 10, 23, 25
Телец
Тельцы весь месяц будут заняты вопросами коммуникации и налаживанием коммерческих связей. Те из вас, кто связан с куплей-продажей, могут здорово обзавестись новыми контактами. Хорошо бы с этими целями отправиться в недалекие поездки. Многие из вас откроют в себе необычную любознательность и талант выгодно продать все что угодно. Будущим абитуриентам определиться с выбором образования стоит до 7-го июля, а также всем тем, кто планирует обучение в этом году.
Конфликтный день: 22
Удачные дни: 3, 17,18
Близнецы
Постарайтесь принять важные финансовые решения и совершить крупные сделки купли-продажи до 7-го июля! С 7 июля по 1 августа Меркурий в ретро движении, а это значит, что пришло время закрывать старые вопросы, отдавать долги и выполнять когда-то данные, но забытые обещания. Всплывет много тем, связанных с вашими финансами и благосостоянием, возможно долги будут возвращать и вам, так что в этот период о них стоит деликатно напомнить.
Конфликтный день: 21
Удачные дни: 7,8,19
Рак
Звезды в этом месяце будут щедры к солнечным Ракам целой плеядой важных планет в их созвездии. До 20-х чисел месяца – прекрасное время чтобы оттачивать до совершенства имидж и радовать себя красивыми покупками. Будьте как можно больше на виду, ваше обаяние сейчас магнетически действует на окружающих. Возможности для крупных трат будут, только проявляйте, пожалуйста, инициативу сами! Ваша здоровая активность – залог успеха этого месяца. У вас огромный шанс не только хорошо заработать, но и заложить финансовый фундамент для будущего.
Конфликтный день: 30
Удачные дни: 2,13,24
Лев
Уважаемые Львы, планета Марс, заведующая нашей активностью и предприимчивостью, до середины августа будет двигаться по сфере самовыражения. А это значит, что июль для вас – самый динамичный месяц в году. Дерзайте, будьте яркими и демонстрируйте свои лучшие качества коллегам и знакомым, эти самые качества обязательно произведут впечатление на окружающих. Не беда, если кто-то из вас сейчас находиться на перепутье жизненных дорог, июнь и начало июля для многих из вас были не простыми. С 20-х чисел июля Солнце добавит вам огненного энтузиазма и ясности во многих вопросах.
Конфликтные дни: 14, 29
Удачные дни: 10, 25
Дева
Не самый простым месяцем для Дев станет июль. С одной стороны у вас будет желание высокой социальной активности, с другой стороны уединения и ухода от суеты. До 20-х чисел июля все-таки не отказывайтесь от приглашений на светские и общественные мероприятия. Во-первых, у вас есть возможность завести полезные знакомства, а во-вторых, шанс встретить свою любовь. Конец месяца посвятите поиску душевного равновесия и медитации.
Конфликтный день: 21
Удачные дни: 7,8,19
Весы
Для многих из представителей знака Весов, июль станет месяцем прогресса! Ваша деловая активность и нацеленность на превосходный результат произведут впечатление на окружающих. Это время хороших шансов для социального возвышения – до 7-го июля надо закончить дела, которые зависли с марта: просить повышения заработной платы у начальства, претендовать на более высокую должность, ходатайствовать о получении важных документов. Некоторых из вас ожидает приятный сюрприз в виде получения долгожданных кредитов или возврата долгов. А так же этот месяц очень подходит для бракосочетаний и громких торжеств.
Конфликтный день: 22
Удачные дни: 3, 17,18
Скорпион
Фокус вашего внимания весь месяц будет сосредоточен на делах, связанных с заграницей. Это могут быть как деловые поездки, так и долгожданный отпуск. Для последнего время наиболее благоприятное, чем для деловых переговоров. С 7-го июля могут возникнуть непредвиденные задержки и недопонимания с заграничными партнерами. Используйте этот период, чтобы эффективно подтянуть хвосты или отправляйтесь в страну, где вы уже были или в которой давно мечтали побывать! И да, не забудьте про карьеру – до середины августа будете «на коне».
Конфликтные дни: 11,13,20
Удачные дни: 8,25
Стрелец
Середина лета – время духовного перерождения и глубоких личных трансформаций. Июль не будет простым месяцем для многих из вас. Некоторые вещи в вашей жизни встанут с ног на голову или наоборот. Не удивляйтесь, если заметите вокруг себя серьезные преобразования. События этого месяца, скорее всего, заставят выйти из привычной зоны комфорта. Отправляться в отпуск лучше после 22-го июля. 24 июля могут прийти ответы на многие вопросы в виде вестей издалека.
Конфликтный день: 9
Удачные дни: 10,18, 24
Козерог
Козероги могут отчаянно влюбиться и забыть обо всем на свете! Все ваши самые сокровенные мечты обретут в этом месяце реальное воплощение. У тех из вас, кто находится на пороге расставания с близким человеком, будут большие шансы вернуть свои утраченные партнерские и дружеские отношения. А у тех, кто только образовал пару, есть возможность дойти до ЗАГСа. Только в этой суете не забудьте об оставленных «на потом» деловых вопросах , их надо обязательно завершить до 1-го августа.
Конфликтные дни: 8,9,16
Удачные дни: 12,25
Водолей
У Водолеев до 20-х чисел июля будет много суеты и рабочих обязанностей. У самого свободолюбивого знака Зодиака такое положение вещей может вызвать справедливое возмущение. Возможно, вас будут обременять просьбами любимые люди, а возможно и строгое начальство. И в том и в другом случае ваше участие станет просто необходимо. Последние 10 дней месяца порадуют приятным общением со вторыми половинками. А неженатых Водолеев ждут романтические знакомства. Если есть необходимость обратить внимание на здоровье, обязательно сделайте это в июле!
Конфликтные дни: 11,29
Удачные дни: 6,10,15
Рыбы
У самого романтичного знака Зодиака июль будет полон мелодраматических событий. Тут и эмоциональные встречи, и слезные расставания, и возвращение бывших возлюбленных. Скучать вам будет некогда и незачем. У Рыб-родителей есть уникальный шанс разобраться во всех тонкостях взаимоотношений с детьми и проявить искреннее участие в их жизни. А если вы почувствуете в себе искру таланта и желание создать что-то уникальное, то ловите удачу, она улыбается смелым!
Конфликтные дни: не предвидится
Удачные дни: 6, 10, 18