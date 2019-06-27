65-летняя Любовь Успенская шокировала откровениями о сексе

Обсудив в студийном формате своё творчество и карьеру, певица буквально пересела в свой заветный кабриолет, где, видимо, окончательно раскрепостилась. Любовь Залмановна не стеснялась говорить о сексе, отвечать на интимные вопросы подписчиков и даже рассуждать о больших и маленьких членах — теперь понятно, кто поведал Ивлеевой о концепции 15 сантиметров.