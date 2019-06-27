65-летняя Любовь Успенская шокировала откровениями о сексе

Легенда отечественного шансона ворвалась на YouTube очень громко: 65-летняя Любовь Успенская пришла на шоу к Насте Ивлеевой, где дала неожиданно откровенное интервью, пишет Супер.
Обсудив в студийном формате своё творчество и карьеру, певица буквально пересела в свой заветный кабриолет, где, видимо, окончательно раскрепостилась. Любовь Залмановна не стеснялась говорить о сексе, отвечать на интимные вопросы подписчиков и даже рассуждать о больших и маленьких членах — теперь понятно, кто поведал Ивлеевой о концепции 15 сантиметров.
В общем, интервью резко приобрело характер скандального, а пользователи приняли шок-контент очень тепло, выведя ролик в тренды меньше чем за сутки.