Поклонники раскритиковали новую прическу Ксении Собчак
Популярная ведущая решила осветлить волосы.
Если есть то, что поклонники любят обсуждать больше, нежели личную жизнь знаменитостей, то это однозначно их внешность. Набрала пару лишних килограммов или сбросила, сделала пластическую операцию, сменила цвет волос - все это не может укрыться от внимания журналистов и пользователей сети, которые тут же сделают это поводом для обсуждения. Естественно, перемены во внешности, на которые решилась Ксения Собчак - не исключение.
Буквально на днях ведущая осветлила волосы и поделилась результатом на своей странице в Instagram. Сама Ксения, судя по всему, была в восторге от результата, однако поклонники не разделили восхищения звезды и довольно жестко раскритиковали ее снимок с новым цветом волос.
Что с Вами? Почему так плохо стали выглядеть?
Выглядит как работа из парикмахерской около метро
Как так можно выставлять такие фото? А еще думаете, что вы здесь красивая! Вы серьезно?!
- отреагировали на фото поклонники.