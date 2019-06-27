Поклонники раскритиковали новую прическу Ксении Собчак

Если есть то, что поклонники любят обсуждать больше, нежели личную жизнь знаменитостей, то это однозначно их внешность. Набрала пару лишних килограммов или сбросила, сделала пластическую операцию, сменила цвет волос - все это не может укрыться от внимания журналистов и пользователей сети, которые тут же сделают это поводом для обсуждения. Естественно, перемены во внешности, на которые решилась Ксения Собчак - не исключение.