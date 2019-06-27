В глаза смотри! Русская невеста Томми Кэша показала пикантный кадр
Бывшая солистка группы SEREBRO Катя Кищук снова порадовала поклонников пикантной фотографией.
Звезда опубликовала пост в Instagram и подписала «Katerina shmood».
Напомним, в марте этого года у себя в Instagram Кищук (25) опубликовала фото с эстонским рэп-исполнителем Томми Кэшем (27) и написала: «Я согласна». То же самое на своей страничке сделал и Томми, добавив под снимками из Парижа:
«Она сказала «да!»
Некоторые фанаты, конечно, сразу начали поздравлять пару, ну а другие решили, что это либо совместная фотосессия, либо съемки клипа.