Чт, 27.06.2019
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  • В глаза смотри! Русская невеста Томми Кэша показала пикантный кадр

В глаза смотри! Русская невеста Томми Кэша показала пикантный кадр
ФОТО!

Катя Кищук.

ФОТО: Instagram

Бывшая солистка группы SEREBRO Катя Кищук снова порадовала поклонников пикантной фотографией. 

Звезда опубликовала пост в Instagram и подписала «Katerina shmood».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, в марте этого года у себя в Instagram Кищук (25) опубликовала фото с эстонским рэп-исполнителем Томми Кэшем (27) и написала: «Я согласна». То же самое на своей страничке сделал и Томми, добавив под снимками из Парижа:

«Она сказала «да!»

ФОТО: Instagram

Некоторые фанаты, конечно, сразу начали поздравлять пару, ну а другие решили, что это либо совместная фотосессия, либо съемки клипа.

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