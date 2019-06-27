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Принц Уильям сделал неожиданное заявление об ориентации своих детей

Prints William ja Cambridge'i hertsoginna Catherine 19. juunil 2019

ФОТО: POOL New / REUTERS/Scanpix

Принц Уильям поддержит выбор своих детей, независимо от того, какой будет их сексуальная ориентация, пишут Дни.ру.

Принц Уильям посетил организацию The Albert Kennedy Trust. Она занимается оказанием помощи бездомным представителям ЛГБТ-сообщества. Герцог Кембриджский посочувствовал собеседникам, отметив, что знает, какое они испытывают давление со стороны общества.

Принц Уильям признался, что волнуется, отвечая на вопрос относительно сексуальной ориентации своих детей. "Я нервничаю не потому, что беспокоюсь о том, будет ли кто-то из них геем", – заявил он. И пояснил, что его беспокоит реакция общественности на возможное решение наследника, передает ITV News.

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