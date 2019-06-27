Принц Уильям сделал неожиданное заявление об ориентации своих детей

Принц Уильям признался, что волнуется, отвечая на вопрос относительно сексуальной ориентации своих детей. "Я нервничаю не потому, что беспокоюсь о том, будет ли кто-то из них геем", – заявил он. И пояснил, что его беспокоит реакция общественности на возможное решение наследника, передает ITV News.