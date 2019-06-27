У каких знаков Зодиака чужое счастье вызывает зависть

О том, какие знаки Зодиака обычно завидуют людям больше, чем остальные, читателям портала Teleprogramma.pro рассказала российский таролог Наталья Копнева.

Телец

Это самые закостенелые зодиакальные материалисты. С детства они мечтают жить в достатке и комфорте и довольно часто они завидуют чужим успехам именно в материальном выражении, особенно, если человеку все это досталось без труда. Однако зависть никогда не провоцирует их на плохие поступки, а только стимулирует добиваться успеха.

Тельцы довольно амбициозн. Если они видят, что могут добиться большего, упорно стремятся к результату. Хвастаться они не особо любят, но показать всем, что у них это получилось - обязательно.

Дева

Девы – перфекционисты, и это заставляет их с завистью смотреть на чужие таланты и достижения. Всякий раз, когда у кого-то что-то получается лучше, чем у них, представители этого знака занимаются самобичеванием, но в конечном итоге стараются достичь лучшего результата.

Их, несомненно, можно назвать целеустремленными, однако они не тупо следуют целям, а действуют согласно намеченному плану, стараясь ничего не упустить. Девы — прекрасные руководители и лидеры по натуре. Если самим им сложно чего-то добиться, они намеренно мотивируют массы, и им обязательно помогут дойти до финишной прямой.

Козерог

Козероги стремятся к первенству во всем, чем они занимаются. Зависть у них может возникнуть, если кто-то их обойдет, особенно при меньших усилиях. Чужой результат не дает им покоя до тех пор, пока они не добьются большего.

Козероги очень упрямы. Их сила характера порой может и помешать им в достижении цели, так как в основном они слышат только себя и не видят иногда своих ошибок.

Скорпион