Видео: певица Кэти Мелуа передает привет Эстонии и приглашает всех на фестиваль Rock in Haapsalu

Певица Кэти Мелуа стала всемирно известной после того, как 14 лет назад вышла ее песня «Nine Million Bicycles». С тех пор Кэти осталась такой же молодой и совсем не изменилась. Певица из Грузии прислала фанатам из Эстонии видеообращение, в котором приглашает всех на фестиваль Rock in Haapsalu, который состоится 19 июля.
Кэти Мелуа обладает необычным бархатным голосом, а благодаря смешению стилей блюз и джаз ее песня «Nine Million Bicycles» стала одним из самых необычных хитов 2000-ых.
19 и 20 июля во дворе Хаапсалуского замка уже в третий раз пойдет фестиваль Rock in Haapsalu, который привезет в Эстонию всемирно известную звезду поп-джаза Кэти Мелуа и короля романтики Криса де Бурга. Также на фестивале выступит британский рок-певец Джеймс Моррисон.