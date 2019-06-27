Видео: певица Кэти Мелуа передает привет Эстонии и приглашает всех на фестиваль Rock in Haapsalu

Певица Кэти Мелуа стала всемирно известной после того, как 14 лет назад вышла ее песня «Nine Million Bicycles». С тех пор Кэти осталась такой же молодой и совсем не изменилась. Певица из Грузии прислала фанатам из Эстонии видеообращение, в котором приглашает всех на фестиваль Rock in Haapsalu, который состоится 19 июля.