Какие знаки Зодиака самые упорные, а какие сдаются раньше всех?

Водолеям свойственно внушать окружающим конкретно их правильное мнение, поэтому спор с ними бесполезен. Они всегда считают себя правыми.

Рак

В Раках мало упорства и твердости. Они боятся сложностей, и это нередко мешает им добиваться успеха. Но несмотря на это, Раки обладают дюжим терпением.

Представители этого знака не будут бороться с трудностями, они их просто переждут. Они не любят давления и им нужно понимать, что выполненная ими работа не пройдет даром.

Только мотивация может стимулировать их в рабочих моментах. Главное — не мешать Раку критикой, советами или подсказками, ведь это его только раздражает.

Дева

Девы считаются одним из самых сильных знаков Зодиака. Они ставят перед собой четкие цели, планируют свои действия и заранее прогнозируют исход дела. Это позволяет им быть готовыми к любым жизненным испытаниям.

Они дисциплинированны, пунктуальны, аккуратны и ответственны. Однако им важно любить свое дело, иначе у них ничего не получится. Девы не любят мусор и все держат в нужных папках на нужных полках.

Впрочем, неуемный перфекционизм порой создает свои проблемы и мешает Девам добиваться поставленных целей. В идеале им нужен помощник или друг, на которого можно положиться.

Весы

Весам не хватает смелости и уверенности в себе. Неприятности в жизни нередко заставляют их опускать руки — но впоследствии Весам удается снова вернуться к жизни.

Они способны решить любую проблему и всегда находят в себе силы достигнуть любой цели. Весы во всем ищут равновесие, но не всегда находят. Весы — миротворцы, которые могут сгладить любую ситуацию, но амбициозными их назвать нельзя.

Схемы работы у них практически всегда консервативны. Опасаясь конфликтов, они почти никогда не идут на риск. Кроме того, они всегда готовы отступиться от своих притязаний, чтобы сохранить баланс.

Овен

Овны многим кажутся примером успеха. Однако часто они теряются перед трудностями в жизни и начинают решать проблему, забывая о конечной цели. Порой им не хватает терпения и сдержанности, что приводит к разочарованиям в себе.

В вопросах карьерного роста Овен не любит обыденности и четких графиков. Он ищет те возможности, где можно полностью раскрыть свой потенциал.

Овен точно знает, в каких вопросах он спец, а в каких так себе, поэтому он будет всевозможными путями использовать только свои достоинства. Если проявить их не получится, Овен расслабится.

Рыбы

Рыбы очень болезненно воспринимают жизненные трудности. Но несмотря на это, их не так-то просто сломить! Представителям этого знака свойственно уходить от проблем, избегать их и пережидать в тени и забвении свои не самые лучшие времена.