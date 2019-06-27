Какие знаки Зодиака самые упорные, а какие сдаются раньше всех?

Чтобы стать успешными и достичь своих целей, надо научиться сначала ставить эти цели.
Некоторым людям это дается очень просто, а некоторым — с трудом. Конечно, многое зависит от знака Зодиака: ведь не все знаки одинаково упорны и амбициозны.
Вот рейтинг всех знаков:
Козерог
Козероги сильны по натуре. Порой неудачи в жизни выбивают их из колеи, однако через некоторое время они снова начинают все заново с учетом своих ошибок. То, что не убивает Козерогов, делает их сильнее.
Представители этого знака находятся в постоянном познании мира. Они не устают открывать для себя все новые и новые сферы изучения различных отраслей своей профессии. Главным их стимулом является высокий заработок.
Козероги изначально знают, что станут лучшими из лучших. Их амбиции всегда соизмеримы с их возможностями.
Телец
Тельцы становятся несокрушимыми только тогда, когда дело касается их благополучия или благополучия их семьи. Они будут стоять до последнего на страже своих интересов.
Тельцы в работе — всегда профессионалы. Практичный ум и золотые руки: отличное сочетание в одном сосуде.
Для них не страшна рутинная работа, для Тельцов важен итог и результат. Удовлетворение своими успехами — главный стимул для их карьерного роста.
Скорпион
Скорпионов смело можно назвать самым непобедимым знаком Зодиака. Представители этого созвездия легко справляются со всеми неприятностями и даже получают удовольствие от их преодоления. Можно сказать, что Скорпионы закаляются в борьбе.
Представители этого знака — отличные психологи. Они любят анализировать ситуацию, искать подводные камни в разных актуальных вопросах, а также они в силах уладить любой конфликт, используя свою харизму, флирт и очарование. Успех приходит к ним уже после нескольких лет работы, когда они взошли на первые ступени карьерной лестницы. Далее их репутация работает на них.
Успех приходит к ним, потому что они не боятся неудач. Скорпионы целеустремленны и рискованны. Удача любит их смекалку и решительность.
Лев
Львы обладают достаточно твердым и решительным характером, чтобы справиться с трудностями. Несокрушимость людей этого созвездия заключается в их позитивном настрое и вере в лучшее.
Лев в основном всегда находится на руководящей должности. Чтобы быть с ним в хороших отношениях, вам придется признать, что Лев-руководитель — самый талантливый, креативный, мудрый и хороший начальник в мире. Он должен видеть полную отдачу.
В итоге Лев хотя и довольно амбициозен, но предпочитает добиваться своих целей за счет усилий подчиненных. Впрочем, правильно их мотивировать тоже надо уметь.
Водолей
Водолеи становятся непоколебимыми, решительными и твердыми, только когда покушаются на их свободу и независимость. Представители этого знака пойдут до конца ради своего благополучия и возможности жить так, как они хотят.
Водолеи чаще и дольше других знаков находятся в поиске своего призвания и всеобщего уважения. Они могут из года в год искать очередную сферу деятельности, чтобы удовлетворить свое эго.
Водолеям свойственно внушать окружающим конкретно их правильное мнение, поэтому спор с ними бесполезен. Они всегда считают себя правыми.
Рак
В Раках мало упорства и твердости. Они боятся сложностей, и это нередко мешает им добиваться успеха. Но несмотря на это, Раки обладают дюжим терпением.
Представители этого знака не будут бороться с трудностями, они их просто переждут. Они не любят давления и им нужно понимать, что выполненная ими работа не пройдет даром.
Только мотивация может стимулировать их в рабочих моментах. Главное — не мешать Раку критикой, советами или подсказками, ведь это его только раздражает.
Дева
Девы считаются одним из самых сильных знаков Зодиака. Они ставят перед собой четкие цели, планируют свои действия и заранее прогнозируют исход дела. Это позволяет им быть готовыми к любым жизненным испытаниям.
Они дисциплинированны, пунктуальны, аккуратны и ответственны. Однако им важно любить свое дело, иначе у них ничего не получится. Девы не любят мусор и все держат в нужных папках на нужных полках.
Впрочем, неуемный перфекционизм порой создает свои проблемы и мешает Девам добиваться поставленных целей. В идеале им нужен помощник или друг, на которого можно положиться.
Весы
Весам не хватает смелости и уверенности в себе. Неприятности в жизни нередко заставляют их опускать руки — но впоследствии Весам удается снова вернуться к жизни.
Они способны решить любую проблему и всегда находят в себе силы достигнуть любой цели. Весы во всем ищут равновесие, но не всегда находят. Весы — миротворцы, которые могут сгладить любую ситуацию, но амбициозными их назвать нельзя.
Схемы работы у них практически всегда консервативны. Опасаясь конфликтов, они почти никогда не идут на риск. Кроме того, они всегда готовы отступиться от своих притязаний, чтобы сохранить баланс.
Овен
Овны многим кажутся примером успеха. Однако часто они теряются перед трудностями в жизни и начинают решать проблему, забывая о конечной цели. Порой им не хватает терпения и сдержанности, что приводит к разочарованиям в себе.
В вопросах карьерного роста Овен не любит обыденности и четких графиков. Он ищет те возможности, где можно полностью раскрыть свой потенциал.
Овен точно знает, в каких вопросах он спец, а в каких так себе, поэтому он будет всевозможными путями использовать только свои достоинства. Если проявить их не получится, Овен расслабится.
Рыбы
Рыбы очень болезненно воспринимают жизненные трудности. Но несмотря на это, их не так-то просто сломить! Представителям этого знака свойственно уходить от проблем, избегать их и пережидать в тени и забвении свои не самые лучшие времена.
Твердыми и непоколебимыми их не назовешь, но они всегда на плаву. Они не стремятся к власти, но они всегда на почетном месте.
Они не любят учиться, но свое дело знают. У них развита интуиция, поэтому для них вопрос успеха — это лишь вопрос времени. Руководители их ценят, ведь они умеют всецело отдаваться работе.
Стрелец
Стрельцы — очень ленивый и нетерпеливый знак Зодиака. За любое дело Стрельцы берутся с позитивом и настроением, а потом быстро от него отворачиваются.
Стрельцы постоянно опаздывают на работу, поэтому им нужен гибкий график и понимание руководства. Они не приемлют рамок и правил. Они сами придумают способы, как жить так, как они хотят, а не так, как им говорят другие.
Но если Стрелец влюблен в свой проект, то будет уделять любимому делу все свое время и все свои силы. Правда, он не любит учиться, что неизбежно приведет к отставанию и неудачам.
Близнецы
Близнецы — плохие стратеги, но зато превосходные генераторы идей, воплощать которые им некогда. Близнецов не пугают трудности, а вот предсказуемость отпугивает. Поэтому Близнецы постоянно ставят себе разные цели, отказываясь от их достижения на полпути.
Монотонность убивает творческий поток Близнецов, подло крадет их физические силы и является первым показателем наступления депрессии. Хотя и депрессия у Близнецов — это мимолетное явление.
Близнецам вообще очень трудно концентрироваться на чем-то одном. Их привлекает только яркое и интересное, поэтому целеустремленность — это, увы, не про них.