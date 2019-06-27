Настоящая леди! 29-летняя племянница принцессы Дианы вышла в свет в роскошном платье

Одна из самых завидных невест Соединенного королевства продемонстрировала безупречный образ.
25 июня в галерее Serpentine в Лондоне состоялась традиционная летняя вечеринка. Главной звездой светского раута стала 29-летняя племянница принцессы Дианы Китти Спенсер. Девушка предстала перед гостями в роскошном наряде: белое струящееся платье подчеркнуло роскошную фигуру графини, а элегантная укладка и сдержанный макияж завершили артистократический образ.
Примечательно, что Китти Спенсер - одна из самых завидных невест Великобритании. Племянница леди Ди ведет довольно активный образ жизни, часто посещая светские мероприятия. Правда, появляться на публике Китти предпочитает в одиночестве, поэтому поклонникам лишь остается гадать, свободно ли сердце красавицы.