Чт, 27.06.2019
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Настоящая леди! 29-летняя племянница принцессы Дианы вышла в свет в роскошном платье

Lady Kitty Spencer

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Одна из самых завидных невест Соединенного королевства продемонстрировала безупречный образ.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

25 июня в галерее Serpentine в Лондоне состоялась традиционная летняя вечеринка. Главной звездой светского раута стала 29-летняя племянница принцессы Дианы Китти Спенсер. Девушка предстала перед гостями в роскошном наряде: белое струящееся платье подчеркнуло роскошную фигуру графини, а элегантная укладка и сдержанный макияж завершили артистократический образ.

ФОТО: Doug Peters / Doug Peters/EMPICS Entertainment

Примечательно, что Китти Спенсер - одна из самых завидных невест Великобритании. Племянница леди Ди ведет довольно активный образ жизни, часто посещая светские мероприятия. Правда, появляться на публике Китти предпочитает в одиночестве, поэтому поклонникам лишь остается гадать, свободно ли сердце красавицы.

ФОТО: Ian West / PA Wire/PA Images

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