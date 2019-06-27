«Такую боль никто не выдерживал»: Дочь Юлии Началовой впервые высказалась о болезни матери

Дочь певицы Юлии Началовой (38) Вера Алдонина (12) впервые рассказала о болезни своей матери. До этого девочка также выступала в различных шоу, посвященных певице, но тогда школьница предпочитала обходить эту тему.

В этот раз во время программы «Пуcть говорят» с Дмитрием Борисовым Вера призналась, что ее мама часто плакала. Вспоминая ее мучения, дочка Началовой расплакалась. «Она очень сильная. Она так держалась... Я чувствовала, что она испытывает такие боли, просто неимоверные... Бывает, человек говорит: «Мне больно». Но такую боль, которую мама за всю свою жизнь испытала, мне кажется, из моих знакомых людей никто не выдерживал. Это совсем что-то космическое», — сказала Вера.

При этом Вера отметила, что мама чаще плакала от моральной, чем от физической боли.

«Плакала, конечно, как не плакать, когда тебе очень больно. Она даже чаще плакала от моральной боли, чем из-за физической. С физической болью она могла справиться. Брала себя в руки и терпела. Потому что она очень хотела быть, хотела посвящать себя работе, хотела жить», — добавила Алдонина.

Когда бабушка и дедушка увидели, как плачет Вера, они признались, что до этого их внучка всегда сдерживала слезы. «Она из всех нас оказалась самой сильной. Она нам не показывает слезы. Кому-то даже сказала, что не хочет плакать, чтобы не расстраивать дедушку и бабушку», — заявил Виктор Началов.

После развода с отцом Веры, футболистом Евгением Алдониным, Юлия посвятила себя воспитанию дочери. Артистка души не чаяла в Вере и делала все, чтобы обеспечить ей достойную жизнь.