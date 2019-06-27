Знаки Зодиака, которым всегда мало одного партнера

Близнецы

Представители знака обожают флирт и романтику (все, что происходит на начальном этапе отношений), но при этом обладают довольно ветреным характером и часто сами не знают, какого человека хотят видеть рядом с собой. Все это приводит к тому, что Близнецы крутят несколько романов одновременно.

Весы

Весам часто бывает невероятно сложно сделать даже самый простой выбор, особенно если он касается личной жизни. Чтобы решиться на серьезные отношения, им нужно много времени на раздумья и притирку, а если объектов симпатии несколько, то представители знака и вовсе теряются, потому что не могут понять свои чувства.

Стрелец

Они любят исследовать новые территории, в том числе и в любви. Им быстро становится скучно с одним и тем же человеком, но не всегда хватает смелости поставить точку в отношениях. В таких случаях они заводят романы на стороне.

Водолей