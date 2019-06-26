Лера Кудрявцева показала нежное фото с мужем

На фотографии Лера Кудрявцева и Игорь Макаров стоят в обнимку. На телеведущей можно увидеть белое платье с пышной юбкой и принтом в виде красных цветов. К наряду женщина добавила несколько цепочек и браслетов. Образ она завершила простой укладкой и макияжем в нейтральных оттенках.