Ср, 26.06.2019
12 сладостей родом из СССР, с которыми не сравнится ни одно современное пирожное СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Лера Кудрявцева показала нежное фото с мужем

Лера Кудрявцева показала нежное фото с мужем

Лера Кудрявцева.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Известная телеведущая Лера Кудрявцева в минувший вторник, 25 июня, продемонстрировала на своей страничке нежное фото с супругом. На новом снимке женщина запечатлена в очень красивом летнем платье, пишут Аргументы.

На фотографии Лера Кудрявцева и Игорь Макаров стоят в обнимку. На телеведущей можно увидеть белое платье с пышной юбкой и принтом в виде красных цветов. К наряду женщина добавила несколько цепочек и браслетов. Образ она завершила простой укладкой и макияжем в нейтральных оттенках.

Многие отметили, что Лера и Игорь – прекрасная и очень красивая пара, для которой разница в возрасте не помеха.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) on

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ