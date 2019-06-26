Ср, 26.06.2019
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Юлия Высоцкая опубликовала фото без макияжа
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Юлия Высоцкая

ФОТО: Instagram

45-летняя супруга Андрея Кончаловского не красится, когда находится дома или отправляется в поездки. Юлия Высоцкая считает, что помощь визажистов необходима только для подготовки к светским мероприятиям, и не стесняется выглядеть естественно, без пудры и помады

Высоцкая бегает, плавает, занимается пилатесом, поэтому подписчики восхищаются снимками стройной Юлии. «Когда много работаю, занимаюсь скандинавской ходьбой. Единственное правило для меня — двигаться по мере сил, но каждый день», — рассказывает артистка «Стархиту».

Но не только фигура звезды экрана вызывает восторг у окружающих. Юлия опубликовала снимок, на котором запечатлена без макияжа. На фото актриса сидит в кресле самолета, готовясь отправиться в путешествие. Артистка намекнула, что только проснулась. «Полетели? Опять? Конечно, иначе не вырастешь! Проснулась — улыбнулась», — прокомментировала кадр Высоцкая.

Снимок стал поводом для дискуссии в Сети. Большинство поклонников актрисы сошлись во мнении, что звезда прекрасно выглядит для своего возраста, но нашлись и те, кому внешний вид Высоцкой не пришелся по вкусу. 

Юлия Высоцкая

Instagram

Однако Юлия выглядит именно так, как нравится любимому супругу. В интервью она рассказывала, что не пользуется косметикой дома, так как Кончаловский предпочитает видеть жену естественной. Высоцкая согласна с мужем и не считает, что красоту можно продемонстрировать только с помощью макияжа. 

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