Юлия Высоцкая опубликовала фото без макияжа

Однако Юлия выглядит именно так, как нравится любимому супругу. В интервью она рассказывала, что не пользуется косметикой дома, так как Кончаловский предпочитает видеть жену естественной. Высоцкая согласна с мужем и не считает, что красоту можно продемонстрировать только с помощью макияжа.