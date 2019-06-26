Юлия Высоцкая опубликовала фото без макияжа
45-летняя супруга Андрея Кончаловского не красится, когда находится дома или отправляется в поездки. Юлия Высоцкая считает, что помощь визажистов необходима только для подготовки к светским мероприятиям, и не стесняется выглядеть естественно, без пудры и помады
Высоцкая бегает, плавает, занимается пилатесом, поэтому подписчики восхищаются снимками стройной Юлии. «Когда много работаю, занимаюсь скандинавской ходьбой. Единственное правило для меня — двигаться по мере сил, но каждый день», — рассказывает артистка «Стархиту».
Но не только фигура звезды экрана вызывает восторг у окружающих. Юлия опубликовала снимок, на котором запечатлена без макияжа. На фото актриса сидит в кресле самолета, готовясь отправиться в путешествие. Артистка намекнула, что только проснулась. «Полетели? Опять? Конечно, иначе не вырастешь! Проснулась — улыбнулась», — прокомментировала кадр Высоцкая.
Юлия Высоцкая
Однако Юлия выглядит именно так, как нравится любимому супругу. В интервью она рассказывала, что не пользуется косметикой дома, так как Кончаловский предпочитает видеть жену естественной. Высоцкая согласна с мужем и не считает, что красоту можно продемонстрировать только с помощью макияжа.