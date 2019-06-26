Ср, 26.06.2019
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  • «Как она это делает?!»: поклонники требуют раскрыть секрет молодости Аллы Пугачевой

«Как она это делает?!»: поклонники требуют раскрыть секрет молодости Аллы Пугачевой

Алла Пугачева

ФОТО: Vyacheslav Prokofyev / Vyacheslav Prokofyev/TASS

В доме Аллы Пугачевой и Максима Галкина состоялся праздник в кругу самых близких людей. К ним приехали звездные гости, которые сделали этот день незабываемым, пишу Дни.ру.

Фото с праздника выложила в Instagram знаменитая певица Светлана Лобода. "Алла Борисовна, Максим, ваш дом – настоящий остров любви и счастья! Спасибо за душевность и потрясающий вечер. Нам с Евочкой вчера было очень хорошо", – от всей души поблагодарила артистка.

На снимке запечатлены хозяева дома, а также Александр Рева с супругой Анжеликой, Игорь Гуляев, сама Светлана и ее продюсер Нателла Крапивина. Со звездными родителями приехали их наследники, так что дом был наполнен звонким смехом малышей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фанаты стали расхваливать всех, кто запечатлен на снимке. По данным URA.ru, больше всех комплиментов получила Алла Борисовна. Поклонники все удивлялись, как ей удается сохранять молодость: "Аллочка на 40 лет выглядит", "Алла получилась красивее всех!"

"Алла молодеет. Как она это делает?!"

– задался вопросом пользователь Сети.

В целом подписчики прониклись энергетикой счастья и радости, исходящей от снимка. "Такое фото позитивное", "Какие все веселые!", "Подняли настроение, спасибо!" – написали довольные фанаты.

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