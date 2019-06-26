Она в положении! Фанаты уверены, что Настя Каменских беременна
После свадьбы с Потапом поклонники то и дело ищут подвох в «сочной» фигуре певицы, рассказывает Пятый канал.
Новая фотография Анастасии Каменских в Instagram спровоцировала очередной взрыв комментариев о ее беременности. Прошлую волну намеков на ее «интересное положение» певица отбила с помощью всего лишь одного поста в соцсети — она выложила фото, где употребляет шампанское.
На профессиональном снимке, где над звездой поработали стилист и визажист, Каменских одета в обтягивающее бежевое платье, не скрывающее и сантиметра фигуры.
Комментаторы не заставили себя ждать. «И почему я все время думаю, что Настя беременна?»; «Походу, уже беременная!»; «Настя, ты беременная?» — всполошились слушатели певицы.