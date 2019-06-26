Она в положении! Фанаты уверены, что Настя Каменских беременна

Новая фотография Анастасии Каменских в Instagram спровоцировала очередной взрыв комментариев о ее беременности. Прошлую волну намеков на ее «интересное положение» певица отбила с помощью всего лишь одного поста в соцсети — она выложила фото, где употребляет шампанское.

На профессиональном снимке, где над звездой поработали стилист и визажист, Каменских одета в обтягивающее бежевое платье, не скрывающее и сантиметра фигуры.

Настя Каменских ФОТО: Instagram