Ср, 26.06.2019
12 сладостей родом из СССР, с которыми не сравнится ни одно современное пирожное СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Она в положении! Фанаты уверены, что Настя Каменских беременна

Она в положении! Фанаты уверены, что Настя Каменских беременна
Смотрите сами

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

После свадьбы с Потапом поклонники то и дело ищут подвох в «сочной» фигуре певицы, рассказывает Пятый канал.

Новая фотография Анастасии Каменских в Instagram спровоцировала очередной взрыв комментариев о ее беременности. Прошлую волну намеков на ее «интересное положение» певица отбила с помощью всего лишь одного поста в соцсети — она выложила фото, где употребляет шампанское.

На профессиональном снимке, где над звездой поработали стилист и визажист, Каменских одета в обтягивающее бежевое платье, не скрывающее и сантиметра фигуры.

Настя Каменских

ФОТО: Instagram

Комментаторы не заставили себя ждать. «И почему я все время думаю, что Настя беременна?»; «Походу, уже беременная!»; «Настя, ты беременная?» — всполошились слушатели певицы.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ