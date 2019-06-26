Стали известны шокирующие подробности последних часов жизни Майкла Джексона

Король поп-музыки Майкл Джексон умер 25 июня 2009 года. Ему было 50 лет и он готовился к своему масштабному турне. Только через десять лет директор знаменитости Дориан Холли открыла тайну, чем Майкл Джексон занимался в последние сутки перед смертью, пишет Сегодня со ссылкой на Mirror.
По ее словам, почти весь день, 24 июня, поп-король репетировал с хореографом.В тот день наконец-то удалось прогнать всю программу от начала до конца. "Он все делал четко и не было никаких признаков, что что-то идет не так", – заявила Холли.
"Было видно, что в нем растет уверенность и было видно, что физически он был способен выполнить все, что хотел", – рассказал музыкальный директор Джексона Майкл Бердан, который также присутствовал на репетиции.
Генеральный прогон шоу продлился 12 часов. Наконец-то уставший певец засобирался домой. Перед тем, как покинуть студию, он обнял Дориан Холли. Она не смогла сдержать чувств: "Я люблю тебя, Майк". Как отметила Холли, это объятие оказалось прощальным.
Стоит отметить, что Майкл Джексон несколько лет страдал бессонницей. Дома он принял несколько специальных препаратов, чтобы поспать. Доза одного из лекарств оказалась фатальной.