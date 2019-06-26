Стали известны шокирующие подробности последних часов жизни Майкла Джексона

По ее словам, почти весь день, 24 июня, поп-король репетировал с хореографом.В тот день наконец-то удалось прогнать всю программу от начала до конца. "Он все делал четко и не было никаких признаков, что что-то идет не так", – заявила Холли.

"Было видно, что в нем растет уверенность и было видно, что физически он был способен выполнить все, что хотел", – рассказал музыкальный директор Джексона Майкл Бердан, который также присутствовал на репетиции.

Генеральный прогон шоу продлился 12 часов. Наконец-то уставший певец засобирался домой. Перед тем, как покинуть студию, он обнял Дориан Холли. Она не смогла сдержать чувств: "Я люблю тебя, Майк". Как отметила Холли, это объятие оказалось прощальным.