Анна Седокова оправдалась за свой обнаженный вид в новом клипе

Анна и раньше любила эпатировать общественность своими откровенными нарядами и смелыми клипами, но на этот раз она буквально переплюнула саму себя. Мнение о клипе у пользователей разделилось, одни назвали работу Седоковой ужасно пошлой, а другие восхитились смелостью Анны.

Сама Седокова положительно оценивает клип. На общественное мнение певица обращает мало внимания. Артистка хотела затронуть в клипе и своей песне важные для нее моменты и доказать, что и многодетная мать умеет веселиться.

«Я хотела сказать этим клипом и песней, что после рождения ребенка женщина не должна ставить крест на своей красоте или своей сексуальности. Хотя порой у нас женщины из-за гнета общественного мнения в 35-40 думают, что не смогут уже встретить своего мужчину. На мой взгляд, рождение ребенка наоборот раскрывает красоту женщины. Когда ты становишься мамой, у тебя появляется смысл жизни: есть для кого ходить на работу и быть самой красивой», — отметила Седокова для «Комсомольской правды».