Теперь точно! Стало известно, когда состоится концерт Rammstein в Таллинне!

На официальной странице Rammstein появилось расписание концертов, согласно которому концерт на Таллиннском певческом поле состоится 21 июля 2020 года!

Ранее вокруг следующего эстонского концерта легендарной немецкой группы возникла путаница.

Агентство Live Nation Estonia, которые нередко привозят в Эстонию звезд мировой величины, опубликовало на своей Facebook-страничке видео, опубликованное группой, но никакой новой информации не опубликовала.

Агентство EU Concerts Live создало в Facebook страницу мероприятия, согласно которой концерт состоится 1 марта. В то же время, согласно Rammstein указывает в качестве концертной площадки Таллиннское певческое поле, а это означает, что концерт состоится на открытом воздухе... Наверное, ни для кого не секрет, что 1 марта в Таллинне, как правило, стоит холодная погода. Иными словами, какую бы жару не устроила группа на сцене, зрителям пришлось бы несладко.

Сейчас, однако, выяснилось, что в качестве дня для проведения концертов группы в других городах, таких как Варшава, Орхаус, Гетеборг и других, также указано 1 марта. Скорее всего, 1 марта группа начинает свое турне и точные даты концерта в Таллинне и других городах будут определены позже.

Портал Elu24 обратился к агентству Live Nation Estonia, где заявили, что EU Concerts Live - это мошенники, а не организатор концертов.