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Озвучена зарплата Зеленского, которую он даже не забрал

Владимир Зеленский

ФОТО: EMMANUEL DUNAND / AFP

В администрации президента Украины признались, сколько получил их руководитель за май, сообщает Пятый канал.

Владимир Зеленский за первый месяц на посту президента Украины получил заработную плату в 12 797 гривен (около $485). Об этом сообщает издание «Фактор» со ссылкой на администрацию лидера Незалежной.

Отмечается, что премии Зеленскому в мае начислены не были. Кроме того, из первой зарплаты было удержано 2481 гривна (около $95) обязательных сборов и налогов.

 Сейчас зарплату президента передали на сохранение, поскольку забирать ее он не стал. Об этом сообщает «КП в Украине». «Ну, правильно. В 2018 году у него была зарплата 11,2 тысячи гривен в день. Что нищебродить-то?» — смеется над поступком главы Украины читатель.

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