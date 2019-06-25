Озвучена зарплата Зеленского, которую он даже не забрал

Владимир Зеленский за первый месяц на посту президента Украины получил заработную плату в 12 797 гривен (около $485). Об этом сообщает издание «Фактор» со ссылкой на администрацию лидера Незалежной.

Отмечается, что премии Зеленскому в мае начислены не были. Кроме того, из первой зарплаты было удержано 2481 гривна (около $95) обязательных сборов и налогов.