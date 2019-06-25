Озвучена зарплата Зеленского, которую он даже не забрал

В администрации президента Украины признались, сколько получил их руководитель за май, сообщает Пятый канал.
Владимир Зеленский за первый месяц на посту президента Украины получил заработную плату в 12 797 гривен (около $485). Об этом сообщает издание «Фактор» со ссылкой на администрацию лидера Незалежной.
Отмечается, что премии Зеленскому в мае начислены не были. Кроме того, из первой зарплаты было удержано 2481 гривна (около $95) обязательных сборов и налогов.
Сейчас зарплату президента передали на сохранение, поскольку забирать ее он не стал. Об этом сообщает «КП в Украине». «Ну, правильно. В 2018 году у него была зарплата 11,2 тысячи гривен в день. Что нищебродить-то?» — смеется над поступком главы Украины читатель.