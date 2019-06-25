Десять мужских и женских имен, которые притягивают деньги, словно магнит

Сегодня многие родители выбирают имена детям, опираясь на веяния моды. В прошлом же люди к этому относились очень серьезно и ответственно. Для них имя ребенка не было просто определенным набором звуков, оно должно было стать своего рода оберегом, который защищал бы от злых сил. Кроме того, имя служило талисманом, привлекающем в жизнь ребенка удачу, здоровье, а также деньги, рассказывает Businessman.ru.
Именно поэтому очень распространенными были «денежные» имена, сулившие детям в дальнейшем безбедное существование. Например, Златослав, Богат, Златоря, Рогана (драгоценная); Лукреций (богатый), Одиллия, Аврелий (золотой); арабские: Динара (богатая), Джохар (драгоценный), Альфиза (серебро). В силу того, что во все времена мужчине отводилась роль добытчика, и на него возлагалась ответственность за материальное благополучие семьи, то и мужских денежных имен было намного больше, чем аналогичных женских.
В современном мире выделяется ряд «денежных» имен как для мальчиков, так и для девочек, которые способствуют их обладателям в достижении карьерного роста, материального благополучия и счастья.
Проведенные исследования доказывают, что в большинстве случаев мужчина с именем Александр – обладатель сильного характера и прирожденный лидер. Наличие воли и целеустремленности позволяет ему добиться успехов практически в любой выбранной сфере.
Владимир - «владеющий миром», в данном имени заложена сильная и позитивная энергетика, которая еще с детства позволяет достичь больших успехов в учебе. В дальнейшем это позволит стать Владимиру активным и напористым организатором и руководителем. Имея склонность к оправданному риску, он берется за трудные дела, которые многие стараются обойти стороной.
Константин означает «постоянный». Мальчики и мужчины обладают сильным и решительным характером. Они не сомневаются в своих действиях и поступках. Носители имени – это очень работоспособные личности. Они высоко ценят карьерные достижения. Константину часто улыбается Фортуна. Ему везет во всем, особенно, если речь идет о финансовых операциях.
«Победитель» Виктор уверенно шагает по жизни. Он не сомневается в себе и своих решениях. В раннем возрасте ставит себе цель и идет к ней, не размениваясь по мелочам. Виктор – это сильный и крепкий духом мужчина. Мужчина становится исполнительным работником. Это помогает ему быстро подняться по карьерной лестнице. А уж с повышением стабилизируется и его финансовое положение. Виктор – это справедливый лидер, которого любят подчиненные.
Роман. В переводе это имя означает «римлянин». Роман – это одаренный и талантливый мужчина, который интересуется и преуспевает во многом. Ему часто везет, он почти не знает проигрышей и поражений. Роман часто добивается успеха в банковской сфере. Он на интуитивном уровне понимает, как оперировать деньгами. Они часто ищут путь к Роману, поэтому при должном подходе мужчина бедствовать не будет.
Ирина. Имя, обладающее сильной энергией, которое меняет жизнь своего носителя в лучшую сторону. Жизнь девушек переполнена счастливыми и незабываемыми моментами. Ирина отличается острым умом и сообразительностью. Природные таланты помогают ей добиться успеха в любой сфере. Ирина не только легко справляется с любыми задачами, она еще прекрасно следит за собой и за домом. И, конечно же, Ирине улыбается и финансовая удача. Если девушка подключает свой ум, то бедствовать она никогда не будет.
Марина. Счастье и успех словно приклеены к носителям этого имени. Марины отличаются целеустремленностью, рассудительностью и небывалой энергией. Марина часто оказывается в центре внимания, она не унывает и не печалится без повода. Родителям не стоит беспокоиться и о финансовом благополучии дочери. Деньги так и липнут к Марине. Она добивается успеха, становится счастливой и финансово независимой очень легко и быстро.
Виктория. Носительницы имени, которое переводится как «победа» – это девушки, которые не будут нуждаться в деньгах. Так или иначе они станут финансово обеспеченными и счастливыми. Виктория всегда старается быть в центре внимания, добиваться успехов и быть лучшей в своем деле. Со всеми проблемами она будет справляться только своими силами. Ее смелость и решительность будут вознаграждены, часто, финансово.
Наталья. Стабильность и мужественность – это те качества, которые характерны для многих носительниц этого имени. Наталью почти невозможно сломить и сбить с пути. Она не обращает внимания на разговоры и мнение окружающих. Она добивается успеха. Конечно, часто ее результаты уступают другим «денежным» именам, но зато Наталья остается собой и не идет на поводу у других. Ее умиротворенность помогает ей найти стабильный финансовый доход, который обеспечит ее всем необходимым и позволит постепенно собрать внушительную сумму.
Татьяна. Имя переводится как «устроительница». Людей постоянно тянет к Татьянам, хотя они сами до конца не понимают почему. А всему виной сильная энергетика носителей имени. Тани не слишком хорошо ведут хозяйство, но зато рядом с ними окружающие чувствуют себя уютно и спокойно. Родителям не стоит беспокоиться о будущем Татьяны. Девушка легко сходится с людьми, выбирая себе в друзья верных и преданных. Эти знакомства и связи помогают Татьяне добиться успехов и обзавестись постоянным доходом.
Конечно, многие родители не верят, что одно лишь имя способно подарить ребенку финансовое благополучие. Но «денежные титулы» существуют уже много столетий, и не зря. Уж точно хуже ребенку от имени, которое притягивает финансы, не будет.