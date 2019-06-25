Десять мужских и женских имен, которые притягивают деньги, словно магнит

Именно поэтому очень распространенными были «денежные» имена, сулившие детям в дальнейшем безбедное существование. Например, Златослав, Богат, Златоря, Рогана (драгоценная); Лукреций (богатый), Одиллия, Аврелий (золотой); арабские: Динара (богатая), Джохар (драгоценный), Альфиза (серебро). В силу того, что во все времена мужчине отводилась роль добытчика, и на него возлагалась ответственность за материальное благополучие семьи, то и мужских денежных имен было намного больше, чем аналогичных женских.

В современном мире выделяется ряд «денежных» имен как для мальчиков, так и для девочек, которые способствуют их обладателям в достижении карьерного роста, материального благополучия и счастья.

Проведенные исследования доказывают, что в большинстве случаев мужчина с именем Александр – обладатель сильного характера и прирожденный лидер. Наличие воли и целеустремленности позволяет ему добиться успехов практически в любой выбранной сфере.

Владимир - «владеющий миром», в данном имени заложена сильная и позитивная энергетика, которая еще с детства позволяет достичь больших успехов в учебе. В дальнейшем это позволит стать Владимиру активным и напористым организатором и руководителем. Имея склонность к оправданному риску, он берется за трудные дела, которые многие стараются обойти стороной.

Константин означает «постоянный». Мальчики и мужчины обладают сильным и решительным характером. Они не сомневаются в своих действиях и поступках. Носители имени – это очень работоспособные личности. Они высоко ценят карьерные достижения. Константину часто улыбается Фортуна. Ему везет во всем, особенно, если речь идет о финансовых операциях.

«Победитель» Виктор уверенно шагает по жизни. Он не сомневается в себе и своих решениях. В раннем возрасте ставит себе цель и идет к ней, не размениваясь по мелочам. Виктор – это сильный и крепкий духом мужчина. Мужчина становится исполнительным работником. Это помогает ему быстро подняться по карьерной лестнице. А уж с повышением стабилизируется и его финансовое положение. Виктор – это справедливый лидер, которого любят подчиненные.

Роман. В переводе это имя означает «римлянин». Роман – это одаренный и талантливый мужчина, который интересуется и преуспевает во многом. Ему часто везет, он почти не знает проигрышей и поражений. Роман часто добивается успеха в банковской сфере. Он на интуитивном уровне понимает, как оперировать деньгами. Они часто ищут путь к Роману, поэтому при должном подходе мужчина бедствовать не будет.