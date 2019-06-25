Астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в любви в 2019 году

По словам специалиста по звездам, они смогут найти вторую половинку, с которой счастливо свяжут свою жизнь и построят надежный союз.

Львам рекомендуется в 2019 году чаще проводить время на природе, где они встретят свою настоящую любовь. Тем, кто ее не состоит в отношениях, астролог советует ввязываться в авантюры и приключения от друзей. Такие решения подарят не только позитивные эмоции, но и в значительной степени повлияют на вашу судьбу, поворачивая ее в позитивную сторону.

Девам также рекомендуется чаще бывать на свежем воздухе, но, в отличие от Львов, им не обязательно уезжать за город. Представителям этого знака улыбнется удача в личной жизни на прогулке в парке или даже просто на улице по дороге в магазин. Обращайте внимание на «случайных знакомых» и помните, что ничего в этом мире не происходит просто так.

Скорпионам в этом году звезды советуют отказаться от прагматичности и попробовать пожить эмоциями, с головой погружаясь в страсть. Глоба рекомендует также присмотреться к представителям своего окружения, так как именно в ближнем кругу вас ждет личное счастье.