Повзрослевший сын Голубкиной и Фоменко произвел фурор в Сети

Актриса Мария Голубкина редко появляется на светских мероприятиях, нечасто дает интервью и делится с общественностью подробностями своей частной жизни. Поэтому каждое откровение от артистки расценивается ее поклонниками и заинтересованными журналистами на вес золота.

Недавно стало известно, что Мария Голубкина прилетела на открытие кинофестиваля "Утро Родины" в Южно-Сахалинск. Примечательно, что сопровождал актрису ее 16-летний сын Иван, рожденный в браке с популярным музыкантом, исполнителем и шоуменом Николаем Фоменко. Интересно, что, судя по фото с красной дорожки, Ваня уже перерос мать.

Мария Голубкина опубликовала фотографию наследника на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Судя по комментариям, Иван произвел фурор среди многочисленных поклонников актрисы.