Большая галерея: слезы радости и бесконечный восторг. Смотрите, как гуляли выпускники на «Алых Парусах-2019»

Сотни жителей Эстонии бросают все свои дела и едут в северную столицу России, чтобы увидеть это зрелищное шоу. И кто хоть раз видел это незабываемое представление, обязательно хочет сюда вернуться. В нашей стране такого эффектного шоу нет.

В сердце Санкт-Петербурга состоялся самый красивый выпускной страны. Но, быть может, и мира. Бал открыл ИО Губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Александр Беглов - Глава Санкт-Петербурга «Сегодня наступает фантастическая ночь «Алых парусов». Приходит праздник выпускников, праздник, который нигде в мире не отмечается так, как в Санкт-Петербурге… Дерзайте, мечтайте, любите. И я прошу вас, все ваши задуманные желания, которые вы загадаете в эту ночь и задумаете перед «Алыми парусами» — пусть исполнятся».

Удар в корабельную рынду ознаменовал начало увлекательного приключения для выпускников и гостей праздника. Вечер на Дворцовой вели Иван Ургант и Даша Александрова.

«Сегодня город не спит, и снова шансы равны!» Такими словами открылся праздничный концерт для выпускников всей страны на Дворцовой площади. Этот хит исполнил Маркус Рива – популярный диджей, певец, модель, автор-исполнитель песен, актер и телеведущий родом из соседней Латвии.

Продолжили выступление музыкальный дуэт #2МАШИ и песни «Время», «Босая» и «Мама, я танцую». Музыкальную эстафету приняли хиты Зары и Lera. Приятным сюрпризом для выпускников всех времен стал знаменитый «Зурбаган». Владимир Пресняков исполнил его вместе с BURITO. Также в концерте приняли участие Юля Паршута, группа «Марсель» - все кумиры российской молодежи. Большой концертный блок представил бронзовый призер «Евровидения» Сергей Лазарев. Для выпускников прозвучали его хиты: «В самое сердце», «7 цифр», «Лаки стрейнджер». Еще один финалист «Евровидения», но 2015 года, стал хедлайнером. Под занавес музыкального вечера на Дворцовой звучал потрясающий голос Полины Гагариной.

В этом году слоган выпускного бала - «Вместе с Россией». В него заложен глубокий смысл, поскольку именно выпускники строят будущее этой страны. Многовековая история российского государства добавила особого звучания в главный лейтмотив – путешествие во времени,поэтому были изготовлены сотни костюмов абсолютно разных эпох — от Петра I до модного диджея, который сыграл в дуэте с симфоническим оркестром. Уникальное театрализованное представление было наполнено зарисовками на тему важнейших событий из истории России от начала Руси до наших дней. Многоуровневая, сложной конструкции сцена была представлена в виде верфи, на которой строили корабль.

В 00:40 действие продолжилось в акватории Невы. Уникальное мультимедийное шоу разворачивалось сразу в нескольких локациях: Дворцовая площадь, Петропавловская крепость, Стрелка Васильевского острова и акватория Невы.

В самый темный час белой ночи началось световое и пиротехническое шоу. Мосты и здания подсвечивали лазерные установки, а в небе над Невой разыгралось настоящее представление из салютных залпов под музыку.