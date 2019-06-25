Деми Мур не может закрыть глаза!

Одна из первых операций была просто необходима начинающей актрисе. Хирурги избавили актрису от ненавистного косоглазия. Затем последовала ринопластика, потом Деми решила исправить форму лица, сделать ее более аристократичной и утонченной. И, как это часто бывает с фанатками красоты, Деми переборщила с количеством косметологических ухищрений.

На выставке знаменитой художницы Синди Шерман в лондонской Национальной портретной галерее Мур выглядела не лучшим образом. Кажется, у актрисы совсем перестали закрываться глаза — они настолько широко распахнуты, что это смотрится даже пугающе. Такой эффект бывает, например, при неудачной блефаропластике. Или при переборе с уколами красоты, которые «натягивают» лоб и височную зону, чтобы приподнять внешний уголок глаз. Кроме того, поклонники отметили и запавшие скулы, и видный невооруженным глазом перебор с филлерами. Итог печален: Деми выглядит не моложе, а старше своих лет. Актрисе исполнилось 56, и если сравнить ее со знаменитыми ровесницами, результат будет явно не в пользу Мур.

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