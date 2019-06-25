Вот как простыми нажатиями на ладонь избавиться от головной боли

Акупрессура предполагает воздействие на те же точки, что и иглоукалывание. При этом используются направляющие линии - «меридианы», которые пролегают через весь организм человека и ведут к вышеупомянутым точкам. Если какая-либо из этих точек заблокирована, поток энергии останавливается и приводит к боли и болезням, которые могут быть высвобождены при использовании точек вокруг этой части меридиана.

У акупрессуры нет противопоказаний, в отличии от иглоукалывания, и ее может применять каждый человек - как самостоятельно, так и в качестве компонента общего или частичного массажа.

Головная боль является одной из основных проблем, с которыми мы сталкиваемся из-за нашей напряженной и наполненной стрессами жизни.

Но акупрессура не позволит головной боли или мигрени помешать вам выполнять свою повседневную работу.

Точечный массаж шеи

Задняя часть вашей шеи является очень чувствительной областью, и обращаться с ней нужно очень осторожно. Соберите волосы в пучок и найдите углубление прямо на конце линии роста волос. Положите руки по обе стороны от этой полой или углубленной области.

ФОТО: Pantermedia

Надавите на обе стороны возле углубления соответственно правой рукой и левой рукой, позволяя пальцам оказывать одинаковое давление с обеих сторон. Убедитесь, что вы слегка наклонили голову назад. Продолжайте массировать в течение минуты или пока боль не исчезнет.

Точечный массаж лба

Пространство между бровями является очень важным местом для снятия головной боли. Поднимите большой палец и прижмите его у к этому месту вертикально вверх, создавая значительное давление в течение примерно двух минут.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Продолжайте делать это осторожно до тех пор, пока сохраняется головная боль, или в течение двух минут, чередуя большие пальцы, но сохраняя постоянное давление. Также не забывайте делать глубокие вдохи во время выполнения вышеуказанного.

Точечный массаж рук

Руки и ноги являются одними из основных частей тела, точки на которых излечивают большинство проблем. Найдите область на вашей руке между большим и указательным пальцем. Эта область называется хэ-гу. Используйте указательный и большой палец другой руки, чтобы нажать на область хэ-гу на вашей руке с двух сторон. Давите интенсивно.

ФОТО: Pantermedia

Как только закончите с одной рукой, повторите тот же процесс с другой. Удостоверьтесь, что на каждую руку у вас уходит около двух минут, и вы заметите, что боль утихнет достаточно скоро.