«Стеснение пропало», обнаженка фанатов разочаровала
Пользователи Сети обрушились с негодованием на новый клип российского исполнителя Филиппа Киркорова на песню «Стеснение пропало», рассказывает Topnews.
Видео начинается с предыстории: «2119 год. Человечество готовится к самой масштабной вечеринке на планете, но у вечеринки нет короля. Специальный отряд отправляется в прошлое, чтобы найти его», - сказано в описании.
По сюжету, к Киркорову, мечтающему снять новый клип на новый хит, в наши дни является группа андроидов в человеческом обличье, которые знакомят его с искусственным интеллектом «Марусей». Киркоров просит ее снять клип, и та выполняет команду, используя «нейронные сети».
Поклонники Киркорова не оценили оценили его новую работу.
«Очередное торжество пошлости», - пишет molodtsov. «Клип-каша, как-то все сумбурно и непонятно, кажется, в нем нет смысла», - возмущается anutakoni. «Чем он крутой клип? Чем? Чем старее, тем дурнее!», - заявила li_ubov2387.
Также многие не оценили откровенную рекламу, которая мелькает на видео. Однако у Киркорова нашлись и «защитники».