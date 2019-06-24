Пн, 24.06.2019
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«Стеснение пропало», обнаженка фанатов разочаровала
Новый клип Киркорова поставил на уши Сеть

Филипп Киркоров.

ФОТО: Mikhail Tereshchenko / Mikhail Tereshchenko/TASS

Пользователи Сети обрушились с негодованием на новый клип российского исполнителя Филиппа Киркорова на песню «Стеснение пропало», рассказывает Topnews.

Видео начинается с предыстории: «2119 год. Человечество готовится к самой масштабной вечеринке на планете, но у вечеринки нет короля. Специальный отряд отправляется в прошлое, чтобы найти его», - сказано в описании.

По сюжету, к Киркорову, мечтающему снять новый клип на новый хит, в наши дни является группа андроидов в человеческом обличье, которые знакомят его с искусственным интеллектом «Марусей». Киркоров просит ее снять клип, и та выполняет команду, используя «нейронные сети». 

Видео, в котором снялись актеры креативной группы «Заячий стон», построено на буквальном понимании образных фраз в тексте песни о «пропаже стеснения», «повышении градуса» и «приближении счастья». При этом видео, показанное «Марусей», начинается с тотального обнажения главных героев ролика.

Поклонники Киркорова не оценили оценили его новую работу.

«Очередное торжество пошлости», - пишет molodtsov. «Клип-каша, как-то все сумбурно и непонятно, кажется, в нем нет смысла», - возмущается anutakoni. «Чем он крутой клип? Чем? Чем старее, тем дурнее!», - заявила li_ubov2387. 

Также многие не оценили откровенную рекламу, которая мелькает на видео. Однако у Киркорова нашлись и «защитники».

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