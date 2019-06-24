Певец Уудо Сепп отгулял Иванову ночь с новой невестой

Победитель программы «Эстония ищет суперзвезду» Уудо Сепп ранее говорил, что у него есть невеста, пишет Elu24. И вот Иванову ночь молодой музыкант встретил в Пюхаярве со своей избранницей.
В своем Instagram Уудо опубликовал совместное фото и подписал его довольно забавно - не по-английски, но так, как эти слова писались бы на слух. «Evridei aim shaffeling», - констатировал Сепп.
Девушку на снимке зовут Келли Кивимаа. Келли подписана на аккаунт Уудо, что, конечно, не исключает возможности, что она не просто фанатка.