Пн, 24.06.2019
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Певец Уудо Сепп отгулял Иванову ночь с новой невестой

Певец Уудо Сепп.

ФОТО: Instagram

Победитель программы «Эстония ищет суперзвезду» Уудо Сепп ранее говорил, что у него есть невеста, пишет Elu24.  И вот Иванову ночь молодой музыкант встретил в Пюхаярве со своей избранницей.

В своем Instagram Уудо опубликовал совместное фото и подписал его довольно забавно - не по-английски, но так, как эти слова писались бы на слух. «Evridei aim shaffeling», - констатировал Сепп.

Девушку на снимке зовут Келли Кивимаа. Келли подписана на аккаунт Уудо, что, конечно, не исключает возможности, что она не просто фанатка.

Певец Уудо Сепп с невестой.

ФОТО: Instagram

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