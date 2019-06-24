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Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые обнищают в 2019 году

Финансы поют романсы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Panter Media/Scanpix

По словам известного астролога Павла Глобы, в этом году три знака Зодиака столкнутся с серьезными проблемами финансового характера, пишет Topnews.

Так, у Овнов, и без того испытывающих проблемы с накоплениями, 2019 год станет настоящим финансовым провалом. Специалист рекомендует представителям этого знака проявлять особенную внимательность в денежных вопросах в этом году. Ожидаются периоды, когда представители этого знака будут буквально жить от зарплаты до зарплаты или даже брать деньги в долг.

Астролог рекомендует Овнам умерить свои аппетиты и заняться финансовым планированием.

Козерогам рекомендуется вспомнить собственные ритуалы, которые помогут быть удачнее. В финансовом плане этот год станет не самым благоприятным для представителей этого знака. 

Глоба советует не брать деньги в долг, не совершать крупные покупки и с каждой зарплаты откладывать немного денег «в кубышку».

Львам также в этом году будет не сильно везти в деньгах. Этому знаку Зодиака астролог советует не покупать лотерейные билеты, не играть в азартные игры. 

Уделите время себе и развитию собственной личности. Не тратьте деньги просто так. Помните, что даже если сегодня вы располагаете крупной суммой, скоро она закончится, и вы останетесь «у разбитого корыта», поэтому с умом расходуйте средства уже сейчас.

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