Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которые обнищают в 2019 году

Так, у Овнов, и без того испытывающих проблемы с накоплениями, 2019 год станет настоящим финансовым провалом. Специалист рекомендует представителям этого знака проявлять особенную внимательность в денежных вопросах в этом году. Ожидаются периоды, когда представители этого знака будут буквально жить от зарплаты до зарплаты или даже брать деньги в долг.

Астролог рекомендует Овнам умерить свои аппетиты и заняться финансовым планированием.

Козерогам рекомендуется вспомнить собственные ритуалы, которые помогут быть удачнее. В финансовом плане этот год станет не самым благоприятным для представителей этого знака.

Глоба советует не брать деньги в долг, не совершать крупные покупки и с каждой зарплаты откладывать немного денег «в кубышку».

Львам также в этом году будет не сильно везти в деньгах. Этому знаку Зодиака астролог советует не покупать лотерейные билеты, не играть в азартные игры.