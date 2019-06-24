Дерзкая девчонка! Рианна в костюме из кожи удивила образом на светском мероприятии
Певица посетила церемонию вручения премий BET Awards 2019.
Популярная барбадосская певица Рианна, которая недавно
Рианна с афрокосами и в розовом мини-платье представила дебютную коллекцию одежды
в Нью-Йорке представила свою дебютную коллекцию люксовой одежды, продолжает активно продвигать свою одежду, появляясь в ней на различных мероприятиях.
Так, вчера, 23 июня в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премий BET Awards 2019, которой награждают афроамериканцев за достижения в различных сферах деятельности. Церемонию посетила и Рианна, которая на красной дорожке не позировала, но вышла на сцену для вручения специальной награды Мэри Джей Блайдж.
На сцене звезда появилась в неожиданном образе. Для мероприятия Рианна выбрала костюм из плотной черной кожи собственного бренда, в котором имела потрясающий вид.
В черной короткой объемной кожаной куртке, обтягивающих штанах и с рыжим цветом волос певица выглядела настоящей рок-принцессой.