Дерзкая девчонка! Рианна в костюме из кожи удивила образом на светском мероприятии

Популярная барбадосская певица Рианна, которая недавно

Рианна с афрокосами и в розовом мини-платье представила дебютную коллекцию одежды

в Нью-Йорке представила свою дебютную коллекцию люксовой одежды, продолжает активно продвигать свою одежду, появляясь в ней на различных мероприятиях.

Так, вчера, 23 июня в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премий BET Awards 2019, которой награждают афроамериканцев за достижения в различных сферах деятельности. Церемонию посетила и Рианна, которая на красной дорожке не позировала, но вышла на сцену для вручения специальной награды Мэри Джей Блайдж.

На сцене звезда появилась в неожиданном образе. Для мероприятия Рианна выбрала костюм из плотной черной кожи собственного бренда, в котором имела потрясающий вид.

В черной короткой объемной кожаной куртке, обтягивающих штанах и с рыжим цветом волос певица выглядела настоящей рок-принцессой.